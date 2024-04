Dél-Európa legnagyobb konténerkikötőinek üzemeltetői arra figyelmeztetnek, hogy raktárudvaraik lassan elérik teljes kapacitásukat, mivel a tengeri nehézségei miatt a fuvarozók egyre körülményesebben tudják elszállítani az árukat. Az ellátási láncok további beszűkülése pedig újabb katasztrófát jelenthet a már most is magas költségekkel és alkatrészhiánnyal küzdő európai iparnak – írta a Financial Times.

Csordultig megteltek a földközi-tengeri kikötők / Fotó: Imaginechina via AFP

A dán Maersk április elején figyelmeztette ügyfeleit, hogy a barcelonai, algecirasi és a tangeri kikötőben a nagy kapacitás miatt lassan megtelnek a rakodótereik, mivel a termináloknak a szokásosnál jóval nagyobb átrakodási forgalmat kell lebonyolítaniuk, ez pedig a szállítási idők megugrását eredményezte.

A Földközi-tengeren több más fuvarozó és kikötőüzemeltető is hasonló aggodalmaknak adott hangot, miután a Vörös-tengeren – és ezáltal a Szuezi-csatornán – a jemeni húszik támadásai miatt jelentősen lecsökkent a forgalom, nyomást helyezve a nyugati kerülőutakra és azok ellátóira, többek között Spanyolországra és Marokkóra.

Létesítményeink szinte teljesen megteltek, és hatalmas szállítási hátralékunk van. A torlódás további fokozódását csak úgy tudjuk elkerülni, ha korlátozzuk a forgalmat

– közölte Alonso Luque, a TTI Algeciras terminálüzemeltető vezérigazgatója.

Az Ázsia–Európa útvonalon közlekedő nagy konténerszállító társaságok többsége a Szuezi-csatorna helyett a Jóreménység-fokán keresztül irányította át a hajóit, Dél-Afrika megkerülése után pedig sok hajó a Földközi-tenger nyugati oldalán lévő kikötőkben, például Algecirasban és Tangerben rakja ki a konténereket. Onnan rövid távú járatok szállítják az árut más dél-európai terminálokra.

A zavarok azért alakultak ki, mert ezek az új, kritikussá vált kikötők nehezen tudtak megbirkózni a hirtelen megnövekedett átrakodási forgalommal.

A kikötők eddig is torlódásokkal küzdöttek

Az ellátási láncok átrendeződésének nem kellene ekkora gondot okozniuk, főleg hónapokkal a válság kirobbanása után, ám az üzemeltetők szerint a termináljaikban a kapacitás feszegetése már korábban is gondot okozott.

A torlódás alapját ugyanis a kikötőkben álló, eladhatatlan kínai elektromos autók képezik, amelyek ugyanezen az útvonalon érkeztek Ázsiából, hogy megpróbálják meghódítani az európai piacot. A járműeladások azonban a közelmúltban lelassultak, a kínai modellekre pedig korábban sem volt magas a kereslet, emiatt pedig mozdulni sem lehet a kikötői parkolókban.

De sok terminálüzemeltető arra számít, hogy a problémák mindaddig fennmaradnak, amíg a kereskedelmi útvonalak nem állnak helyre.