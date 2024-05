Amikor az európai és az amerikai életforma, és azon belül is a munkához való hozzáállás összehasonlításáról esik szó, a konklúzió mindig az, hogy amilyen messze van a két kontinens egymástól, legalább annyira nagy különbségek vannak a munka és a magánélet közötti kapcsolat felfogásában is a két kontinens lakói között. Az mindenesetre biztos, hogy az európaiak és az amerikaiak másképp csinálják a dolgokat.

Fotó: Shutterstock

Gyakran mondják, hogy az amerikaiak ambiciózusabbak, többet dolgoznak, és gazdagabbak, mint az öreg kontinens lakói, az európaiaknak viszont több a szabadidejük. A kérdés, hogy a várható élettartamnak vagy a boldogságnak melyik kedvez jobban.

Egy jól működő társadalomnak ugyanis az, hogy mennyi ideig élnek az emberek, mennyire boldogok, és megengedhetik-e maguknak mindazokat a dolgokat, amelyekre úgy gondolják, hogy szükségük van, az objektív mérőszámai.

A mérőszámok mellett azonban az is fontos tényező, hogy egy társadalom fenntartható legyen, amibe beletartozik a környezetszennyezés mértéke – amelyben az Egyesült Államok „élen” jár – emellett a kollektív valamint a technológiai innovációk szintje is.

A tengerentúlon köztudottan kevesebb a fizetett szabadság, mint Európában. Az OECD szerint 2022-ben az amerikai munkavállalók több mint 300 órával dolgoztak többet éves szinten, mint az európaiak. Luxemburg, Írország, Norvégia és Svájc kivételével Amerikában magasabb átlagjövedelemmel rendelkeznek, mint az európai országok munkavállalói. Ez persze kulturális különbségekből is fakadhat, de a világjárvány okozta zűrzavar, illetve generációs magyarázata is van. A Z-generáció tagjai ugyanis egyre rövidebb munkaidőt szeretnének.

A nemzetközi közvélemény-kutatások és tanulmányok is azt mutatják, hogy az amerikaiak munkahelyi elköteleződése erősebb, mint az európai embereké, de ez nem azt jelenti, hogy szeretik is a munkájukat. Sokan túlhajszoltak és nem boldogok a munkahelyükön, de csak így tudják fedezni többek között az egészségbiztosítás költségeit is.

Európában a várható élettartam magasabb, mint az Egyesült Államokban. Például amíg Spanyolországban átlagosan 83 évig élnek az emberek, Amerikában alig több mint 77 évig, annak ellenére, hogy sokkal gazdagabbak. Az amerikaiak többet vásárolnak, nagyobb mértékben szennyezik a környezetet, azonban az innovációban megelőzik Európát – írja a Financial Times.