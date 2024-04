A magyar cég, amely többet keres Afrikában és Irakban, mint Németországban

Afrikában és Irakban is felpörgött az útleveleket, hivatalos okmányokat is gyártó ANY Biztonsági Nyomda értékesítése. A nyomdatársaság bevételeinek több mint felét az export adta tavaly.

2024.04.30. 16:33 | Szerző: K. T.

Kevés hazai vállalat mondhatja el magáról, hogy termékei és szolgáltatásai iránt külföldön nagyobb a kereslet, mint itthon. Ebbe körbe tartozik az ANY Biztonsági Nyomda, amely innovatív nyomdatechnikai megoldásai révén nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is versenyképes, ennél fogva pedig az exportpiacokon is hagyományosan erős pozíciókkal rendelkezik. Egye több afrikai útlevelet gyárt az ANY Biztonsági Nyomda / Fotó: Shutterstock A többi között útleveleket, személyi igazolványokat és más hivatalos okmányokat, továbbá a választási nyomtatványokat is gyártó társaság vevőkörének földrajzi megoszlása jelentősen átrendeződött tavaly, ami a kedden közzétett éves jelentésből derül ki. Az ANY legnagyobb piaca továbbra is Magyarország, noha 2022-hez képest kétmilliárd forinttal kevesebb bevételt termelt itthon a vállalat. A 25 milliárd forintos hazai forgalom pedig már csupán a teljes bevétel 45 százalékát adta, vagyis az került túlsúlyba. A külpiacokon is jelentős átrendeződés történt, már nem Románia, hanem Afrika számít a Nyomda legnagyobb külföldi felvevőpiacának. A kontinensről négy és félszer több pénzt hozott haza a magyar társaság tavaly, mint 2022-ben. A 13 milliárd forint fölé ugró afrikai értékesítést az angolai útlevélüzlet dobta meg leginkább. A vállalat tavaly írt alá tíz évre szóló, 130 millió euró keretösszegű szerződést a luandai kormánnyal, így az afrikai megrendelések további felfutása várható. Annál is inkább, mivel Ghánában is hasonló üzletet ütött nyélbe a budapesti székhelyű társaság. Utóbbi 45 millió dolláros bevételt – mintegy 16 milliárd forintot – hozhat a konyhára. Az afrikai expanzió mellett Németországban és Irakban sikerült még jelentős növekedést elérni tavaly. Az legnagyobb gazdaságában több mint ötszörösére ugrottak a bevételek. Irakból két és félmilliárd forintot hozott haza az ANY, amely most pörgette fel értékesítését az arab országban, 2022-ben ugyanis mindössze félmillió forintot keresett itt. A közel-keleti állam ezzel egy csapásra a harmadik legjelentősebb külpiaccá lépett elő, lekörözve a legtöbb európai exportországot is. A már említett Románián és Németországon kívül ide tartozik Ausztria és Szlovákia is. A két szomszédos ország közül előbbinél ment jól az ANY szekere, másfélszeresére felfutó értékesítéssel, míg Szlovákiában nyolc százalékkal csökkent a forgalom. A meghatározóbb unión kívüli exportállamok közé sorolható Törökországban 40, Moldovában pedig mintegy 70 százalékkal nőtt a társaság árbevétele.