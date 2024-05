Érdemes jól időzíteni: még nem késő beszállni az osztalékért

OTP

Az OTP-részvények forgalma az utolsó kereskedési napot kivéve viszonylag alacsonynak számított, az ötvennapos átlagforgalom alatt alakult. Az árfolyam a húsznapos mozgóátlagra támaszkodott. A bankrészvényre folyamatosan érkeztek egyre jobb célárak a különböző elemzőházaktól, amelyek szinte egymással versengve emelték azt magasabbra, a gyorsjelentést követően.

Az osztalékfizetéshez a tulajdonos megfeleltetés napja 2024 május 27., ami még hozhat vételi erőt a piacra. Az osztaléktól függetlenül a kibocsátó főként a leányvállalatok teljesítménye mentén jelentős fundamentális erőt mutat, bár jelenleg a legtöbb technikai indikátor még inkább neutrális. Mivel a fundamentális és a technikai kép erősíti egymást, ezért a piac megalapozottan számíthat arra, hogy – az osztalékszelvény leesésének rövid távú árfolyammozgató hatásától függetlenül – az árfolyam hosszabb távon inkább felfelé, a célárak irányába folytatja az emelkedést. A befektetők az árfolyam-korrekciókat feltehetően további vételi pozíciók nyitására használják ki.

Richter

A gyógyszergyártó részvénye az utolsó négy kereskedési napban jelentősebb korrekciós árfolyammozgást mutatott, az ötvennapos mozgóátlag alatt zárt, de a kétszáz napos átlag felett. A gyorsjelentés hozta a várakozást, sőt volt pozitív meglepetés is, így

fundamentálisan nagyon erős, árfolyamát tekintve viszont inkább alulárazott a Richter részvénye.

Az osztalékfizetés 2024. június 13-ra történik meg. A technikai indikátorok még neutrálisak, és a kétszáz napos mozgóátlaghoz is nagyon közel van, a mostani részvényárfolyamhoz azonban nem áll messze a túladottságtól. Ha a jelenlegi szinten képes támaszt találni a akkor a tízezer feletti tartományok elérésére is képes lehet, még akkor is, ha az osztalékszelvény leesése rövid távon hatással lesz az árfolyamra.

Mol

A Mol gyorsjelentése kissé csalódást keltő volt. A 2022-es különadó elszámolása is mostani negyedévre esik, ami mintegy 40 milliárd visszahúzást okozott az EBITDA-ban, és az újabb üzemanyag-korlátozásokra vonatkozó kormányzati elvárások is hatni tudnak a teljesítményre. A fundamentumok azonban továbbra is stabilak, és a technikai képet alapvetően támasztani tudja. Osztalékért a részvényeket május 23-ig lehet megvenni, a kifizetés pedig június 5-től esedékes. A technikai szintek továbbra is vételre engednek következtetni.

Magyar Telekom

A részvényről a befektetők nem hajlandók lemondani, lényegében az árfolyam tovább emelkedett. A bevételek is jelentősen emelkedtek, de az EBITDA is meglepetésszerűen növekedett. A részvény-visszavásárlás viszont egy jogszabály-módosítás miatt technikai korlátokban ütközött, ami rövid távú kedvezőtlen hatással járhat. A forgalom az ötvennapos átlag felett van, ami viszont jól mutatja a befektetői aktivitást a részvényekben. Az árfolyam továbbra is a célárak felett van, az elemzői konszenzust egyenlőre nem sikerült meggyőzni, hogy tovább emeljék, viszont