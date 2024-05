Magyar Telekom: folytatódhat a rali, negyedével drágulhat a részvény

Megemelte a Magyar Telekom részvényeire vonatkozó célárat a Santander Bank Polski kedden kiadott elemzésében. A lengyel bankház az eddigi 969 forint helyett már 1178 forintra várja a távközlési papír árfolyamát a következő 12 hónapon belül.

Kedvezőek a Magyar Telekom tőzsdei kilátásai / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az elmúlt egy évben duplázó hazai blue chip ez alapján további tekintélyes, 24 százalékos felértékelődési lehetőséggel kecsegtet, a lengyel elemzők ezért továbbra is vételt javasolnak.

Az LSEG elemzői konszenzusában szereplő medián célár 1055 forint, ami alapján 11 százalékkal lehet alulértékelt a részvény. A Magyar Telekomot követő hat befektetési szolgáltató mindegyike vételre ajánlja a papírt.

A társaság múlt csütörtökön jelentette be, hogy lemondja az eredetileg május 23-ára tervezett sajátrészvény-visszavásárlási aukcióját, mivel a vonatkozó európai uniós rendelet módosítása nem teszi lehetővé az eddig használt platform, MMTS1 aukciós kereskedési rendszer igénybe vételét a tranzakcióhoz.

A vállalat ezzel együtt továbbra is elkötelezett a kitűzött részvény-visszavásárlás mellett, és vizsgálja a megvalósítás időzítését és módját. Elemzők szerint több lehetősége is van erre a társaságnak, az Ersténél továbbra is az aukciót, a K&H Értékpapírnál a piaci részvény-visszavásárlást valószínűsítik. Az aukciós mizéria egyébként nem érinti a társaság alapvetően erős fundamentumait.

A távközlési cég kurzusa 0,7 százalékkal emelkedett a keddi kereskedés első órájában, idén pedig már 40 százalékot ralizott az árfolyam.