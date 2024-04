Szűk két nappal a teljes kriptopiac által feszülten várt blokkjutalom-felezést megelőzően, több mint egy hónapnyi árfolyamtartás után váratlanul benézett 60 ezer dollár alá a legnagyobb kriptodeviza kurzusa, ezzel közel 18 százalékosra nyújtva a 73 797 dolláros történelmi csúcsának elérése óta vett mélyrepülését.

Sokan kiszórták most bitcoinjaikat, pedig az elemzők szerint most jön csak a rali java / Fotó: Science Photo Library via AFP

A bitcoin méretes lefordulása, amelyet ugyan hamarosan korrekció is követett, elég volt ahhoz, hogy szinte a teljes kriptopiacot lejtőre tegye: az eredeti mellett sok kisebb kriptodeviza, köztük a solana, az ether, vagy éppen a dogecoin árfolyama is süllyedni kezdett, ezen felül viszont a kriptopiachoz kapcsoltan működő cégek, például a MicroStrategy, a Coinbase, illetve a Marathon papírjai is értékvesztést éltek meg.

Alaposan felült az idén a hullámvasútra a bitcoin árfolyama

Rohamosan közeleg a bitcoin blokkjutalom-felezés

A kriptopiacot követő szakértők, köztük a Világgazdaság Kriptofókusz című podcastjének vendégei is, gyakorlatilag egyöntetűen úgy vélik, hogy a jelenlegi számítások szerint szombat reggel esedékes bitcoin blokkjutalom-felezés közép, illetve hosszútávon biztosan lényegi lendületet kölcsönöz majd a legnagyobb kriptodeviza, de akár a teljes alternatív devizapiac számára is, és ebbe a jövőképbe a bitcoin árfolyamának most megfigyelt botlása is beleilleszthető.

A váratlanul felerősödő, kiszélesedő közel-keleti konfliktus láthatóan sok befektetőt a biztonsági eszközök irányába terelt, ugyanakkor egyes szakértők szerint a „Buy the rumor, sell the news”, azaz a spekulációra vásárlás, majd a hírre eladás stratégiája is látványosan megjelent a piacon.

Sokan megijedtek a felezés előtti árfolyamcsökkenéstől, ezért eladták saját tokenjeiket is tartva attól, hogy a felezésnek a múltban megfigyelt pozitív hatása az idén nem jelenik már majd meg az árfolyamon, mivel ennek jelentőségét az ETF-ek megjelenése beárnyékolhatta

– mondta Nathanaël Cohen, az INDIGO befektetési alap társalapítója a Bloombergnek.

Ezt a riadalmat támasztja alá az az adat is, miszerint az elmúlt héten közel egymilliárd dollárnyi long bitcoin pozíciót számoltak fel az elbizonytalanodó, főként befektetők. A hosszútávú felfutás nagyrészt vállalati-szintű hívei azonban látványosan nem adták fel: a FalconX kereskedési platform vezetője, Ravi Doshi kiemelte, ügyfeleik továbbra is bőségesen vásárolják a token hosszútávú call, azaz árfolyamemelkedésre fogadó opcióit, alátámasztva ezzel a bikapiaci lendület fennállását.