Az Inforádió Aréna című műsorának vendége volt hétfő kora este Csányi Sándor OTP-vezér, aki a magyar nagybank tervezett bankvásárlásáról is elárult új információkat.

Egy bankvásárlással három országba is belépne az OTP Csányi Sándor szerint / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Egy akvizícióval egyszerre három országba is belépne az OTP, olyan államokba, ahol nagyon fejlett a digitális pénzügyi struktúra

– mondta a felvásárlásra vonatkozó kérdésre a legnagyobb magyar bank elnök-vezérigazgatója. A bejelentésre azonban még hónapokat kell várni, ősz előtt ez aligha várható Csányi szerint.

Mindenki azt találgatja, hol vásárol be az OTP

Az OTP legújabb lehetséges felvásárlási célpontjáról azt követően kezdett el találgatni a sajtó és a befektetők, hogy a nagybank múlt pénteki közgyűlésén Csányi Sándor maga jelentette be: története legnagyobb akvizíciójára készül a magyar pénzintézet, amely egy európai uniós országban működő bankra adott be indikatív vételi ajánlatot. Ezenkívül akkor csak annyit árult el a bankvezér a kiszemelt célpontról, hogy olyan országról van szó, ahol még nincs jelen az OTP.

Eddig a szlovén Nova KBM-ért fizette a legtöbbet a hazai pénzintézet, elemzők szerint egymilliárd eurót.

A találgatások szerint kézenfekvő lenne egy lengyel bevásárlás, de a gyorsan zárkózó Dél-Európában is vannak ígéretes célpontok. A válság idején bankokat tőkésítő Görög Pénzügyi Stabilitási Alapnál is körülnézhet az OTP. A bankvezér hétfő esti információmorzsái arra engednek következtetni, hogy a Baltikumban is érdeklődhet a magyar pénzintézet.

Idén is rekorderedményre számít Csányi Sándor OTP-vezér

Csányi Sándor beszélt még az OTP múlt évi teljesítményéről is. Szerinte a tervekhez képest sokkal jobb eredménnyel zárta a 2023-as évet a bankcsoport, több országban is kedvező volt a gazdasági helyzet, a bank megtérülése is, így rekordévet tudott a csoport zárni. Magyarországon 15-16 százalékos volt a saját tőkére vetített megtérülés, csoportszinten pedig 27 százalékos volt ez az arány.

A bankvezető idén további növekedésre számít, így a 2023-as rekordévet idén túlszárnyalhatja az OTP.

Az OTP méretéből adódóan is jól teljesít a régiós versenytársakhoz képest, Csányi példaként hozta fel, hogy tavaly a lengyel PKO BP bankot is sikerült eredményben túlszárnyalnia a hazai pénzintézetnek.

A stressztesztek alapján is Európa egyik legstabilabb nagybankja az OTP – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató. Csányi úgy látja, az OTP-t nagy mérete mellett rugalmas működés is jellemzi, így a fintech cégekkel, köztük a Revoluttal is felveszi a versenyt.

Az OTP részvényei hétfőn, 2 százalékos emelkedést követően 18 ezer forint felett zárták a kereskedést, két év óta először. A bankpapír már több mint 14 százalékos ralin van túl idén, az OTP-papírok értékeltsége azonban még így sem tekinthető magasnak a KH Értékpapír anyavállalata, a Patria Finance elemzése szerint.