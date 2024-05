Szerző: Bene Zsombor, az MBH Alapkezelő portfóliómenedzsere

A is feszes, az amerikai gazdasági aktivitás pedig továbbra sem látszik lassulni. Azonban

a felszínen megjelenő számok mögé nézve láthatjuk, hogy a munkaerőpiac egyes szegmensei eltérően teljesítenek.

Különösen az úgynevezett fehérgalléros munkakörök esetében tapasztalhatók a gyengeség jelei, hiszen itt a bővülés csak a harmada a teljes munkaerőpiac növekedésének. A pénzügyi, technológiai, média-, könyvelési és jogi területeken egyre több elbocsátott emberről hallani. A jelenségre több magyarázatot is találni, az egyik, hogy a Covid után nagy verseny volt a képzett munkaerőért, és a munkáltatók – bebiztosítva magukat – inkább több alkalmazottat vettek fel, de ez a trend most megfordult. Egy másik érv szerint ezeken a területeken már érezhető a mesterséges intelligencia emberi munkát kiváltó hatása. Ez egy strukturális változás kezdete is lehet, viszont rövid távon számomra sokkal érdekesebb, hogy mindez hogyan hat az inflációra.



Úgy gondolom, hogy a jelenleg tapasztalható munkaerőpiaci folyamatok továbbra is a magasabb inflációs környezet irányába mutatnak. Ugyanis

a fehérgalléros munkavállalók jellemzően magasabb megtakarítási rátával rendelkeznek, mint a kékgallérosak.

Tehát az szempontjából sokkal fontosabb, hogy mi történik a fizikai munkát végzőkkel, hiszen az általuk megkeresett jövedelem szinte teljes egészében lecsapódik a fogyasztásban. Ráadásul egy szellemi munkát végző számára munkája elvesztése esetén segítségére vannak a megtakarításai, amit fogyasztásra fordíthat. Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy az idén választási év is van, amikor jellemzően megnő az állami transzferek mértéke, elsősorban az alacsony jövedelműek irányába, ami csak erősíti az említett folyamatokat. Nem is csoda, hogy a piac egyre kisebb valószínűséget ad annak, hogy idén lesz kamatvágás az Egyesült Államokban.