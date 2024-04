Immár hatodik alkalommal rendezik meg hazánk első számú e-sport versenysorozatát, a K&H Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságot. Idén 8 versenyszámban zajlanak a küzdelmek, a tét pedig nem kevesebb mint 10 millió forint.

Idén is több millió forintot lehet nyerni a magyar e-sport bajnokságon / Fotó: MNEB

Az áprilistól októberig futó versenysorozat része

a Rainbow Six Siege Masters,

a HUNESZ EA FC Masters powered by K&H,

és a K&H SIMLIGA powered by HUMDA.

A lebonyolítás a játékosok változó igényeinek megfelelően módosult, így a K&H MNEB Rainbow Six Siege Masters két szezonban, hatcsapatos ligarendszerben fog zajlani, a K&H SIMLIGA powered by HUMDA pedig népszerű játékokban várja a szimulátorsportok kedvelőit. A HUNESZ EA FC Masters powered by K&H ebben az évadban kiterjesztett ligarendszerű formátumban kerül megrendezésre, így

az évad összes mérkőzését online követhetik majd az érdeklődök.

„A hosszú távú együttműködés, partnerség az üzleti élethez hasonlóan a sportban is rendkívül fontos, hiszen ez teremti meg azt a közös gondolkodást, bizalmat és stabilitást, ami a folyamatos fejlődés alapja. Erre pedig szükség is van a sportnak ebben a legdinamikusabban változó sportágában ahhoz, hogy a versenyzők a legjobb teljesítményt kihozhassák magukból, megmutathassák eltökéltségüket, elkötelezettségüket” – hangsúlyozta Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője, a K&H Csoport ugyanis a kezdetektől támogatója a magyar e-sport bajnokságnak.

A Magyarországon eddig példátlan történelemmel rendelkező e-sport versenysorozat igazi kezdet lehet minden olyan játékosnak és csapatnak, akik az e-sport karrierjük első lépéseit professzionális és szervezett körülmények között tennék meg

– nyilatkozta Biró Balázs, a HUNESZ Főtitkára.

A társult bajnokságokban a már megszokott K&H MNEB Rocket League Hungarian Open egész évben folyamatosan fut, két fő szezonból és több különálló eseményből áll. A K&H Hungarian Pro Clubs League három szezonnal fedi le az egész évet a foci szerelmeseinek.

A 2022–2023-as évadban kilenc játékban lehetett nevezni, és több mint négyezer ezer játékos jelentkezett. A hazai e-sport hatalmas fejlődésen ment keresztül: a nemzeti bajnokság mellett a válogatottunk a nemzetközi versenyeken is megméretteti magát, és azt se felejtsük el, hogy a szurkolótábor is egyre népesebb.