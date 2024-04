Idén nyáron, július 26. és augusztus 11. között Párizsban kerül sor a XXXIII. nyári olimpiai játékokra. A világ legnagyobb sporteseménye miatt várhatóan hatalmas tömegek látogatnak majd el a francia fővárosba. A megnövekedett forgalom következtében a szállodai szobák árai minden bizonnyal az egyekbe szöknek majd, hiszen a világ minden tájáról érkező szurkolók a kevésbé fontos eseményekre, és a nem annyira ismert sportágakra is hamar elkapkodják a jegyeket – ezt jól mutatja, hogy már csaknem nyolcmillió jegy elkelt. A franciaországi kiruccanás a párizsi olimpia idején minden szempontból drágábbá válik az átlag sportkedvelő turisták számára. Azonban nemcsak ők, hanem a leggazdagabbak is előszeretettel tekintik meg a helyszínen az ötkarikás játékokat, és nekik semmi sem drága – emelte ki a CNN.

Rengeteg turistát várnak a párizsi olimpia idejére a francia fővárosba / Fotó: Victoria Valdivia / AFP

A párizsi nyaralásra jelentősebb költségvetéssel tervezők, főleg külföldi milliárdosok számára már elérhetők az olimpiai luxuscsomagok, amelyek exkluzív hozzáférést kínálnak a sporteseményekhez, valamint igencsak komfortos utazási élményeket és elegáns szálláslehetőségeket is kínálnak. Ezek egyértelműen azokat célozzák meg, akiknek a pénz nem akadály, ugyanis az extra kényelemért, és az események közvetlen közelről való megtekintéséért akár több százezer dollárt is elkérhetnek.

Gyorsabban, magasabbra, erősebben – drágábban

A GR8 Experience élményutazással foglalkozó cég ajánlatában egy ötfős amerikai család a Párizsi utazással és a szállással együtt 250 000 dollár és 380 000 dollár közötti összegből kaphatja meg az olimpiai élményt, annak függvényében, hogy milyen ötcsillagos szállodát választanak. A csomag magába foglalja a 11 éjszakás szállást, valamint a prémium ülőhelyeket a nyitóünnepségre, és belépőket olyan népszerű sportágakra, mint az úszás, a vízilabda, a műugrás, a strandröplabda, az atlétika és a labdarúgás. Ráadásul VIP-szállítási szolgáltatásokat is igénybe vehetnek Párizsban, a francai fővárosban töltött idejük alatt pedig külön személyzet áll a rendelkezésükre.

A fenti példa is jól mutatja, hogy a sportturizmus egyre nagyobb üzletté válik. 2022-ben közel 588 milliárd dolláros piac volt, 2030-ig pedig várhatóan még 17 százalékkal fog bővülni.

Barnabas Carrega, a GR8 Experience vezérigazgatója és társalapítója a CNN Travelnek elárulta, hogy a vállalat rekordszámú érdeklődést tapasztal az ötkarikás játékok két hetére. Hozzátette, hogy mivel a Szajna a nyitóünnepségen is középpontba kerül, így a turisták körében is megnőtt a népszerűsége. Több ügyfelük is van, aki a megnyitó előtti napon is ellátogatna a nyitóünnepség helyszínére, hogy megtekintse a munkálatokat. Sőt, egyesek magánúton kibérelték egy estére a Ducasse sur Seine-t, a neves séf, francia séf Alain Ducasse étteremhajóját. A sztárséf arról híres, hogy több olyan étterme is van, amely három Michelin-csillaggal rendelkezik.

Szintén exkluzív csomaggal várja ügyfeleit a Kensington Tours. Az cégnek két ügyfele is érkezik Párizsba, akik a 10300 dolláros Bridge360 csomagot választották. Ezért cserébe

az Alma hídról nézhetik végig a megnyitóünnepséget,

élőzenével és korlátlan pezsgőfogyasztással,

ráadásul olimpikonokkal is találkozhatnak.

A Kensington kiemelt helyekre is szerzett jegyeket ügyfeleinek, átlagosan 500 dollár és 1000 dollár közötti összegért, főleg kosárlabda és tenisz mérkőzésekre. Azokon a napokon, amikor egy eseményen sem vesznek részt, privát whisky-kóstolóra viszik el őket az egyik helyi szeszfőzde tulajdonosának vezetésével.

Francia borok – párizsi olimpia

Mivel Franciaország a borok tekintetében egyértelműen nagyhatalomnak számít, egyáltalán nem okozott meglepetést az sem, hogy a turisták és a szupergazdag luxusutazók érdeklődése is kiemelten nagy a borok iránt. A módosabb vendégek szívesen biztosítanának maguknak aranyérmes borokat párizsi ottlétük idejére.

A Clément Bru és Charles de Brosses által megalkotott Cookoon egy olyan luxus gasztronómiai szolgáltatás, amely exkluzív, privát helyszíneken köti össze a dúsgazdag ügyfeleket Michelin-csillagos séfekkel. Cégük már most kiugróan nagy keresletet tapasztalt a finom és ritka borok iránt az olimpiára érkező látogatók részéről.

Elmondásuk szerint egy amerikai profi sportoló kereste meg őket azzal, hogy szívesen inna idős burgundi borokat. A páros már

be is szerzett egy csaknem 40 éves palackot Henri Jayer Vosne-Romanée „Cros Parantoux” borából, amelynek átlagára 16 000 dollár palackonként, azaz 6,3 millió forint.

A borkülönlegességeket egy exkluzív, erre a célra megalkotott magánbirtokon szolgálják fel. A borkóstolóra felfűzve egy különleges estét szerveznek vezető séffel és sommelier-vel egy olyan helyszínen, ahonnan kilátás nyílik a Champ de Marsra.