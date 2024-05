Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Hajdú B. István azért esett ki a munkából, mert két és fél hetet kórházban töltött. A népszerű kommentátor tervei szerint a párizsi olimpián ül újra mikrofon mögé. Az is kiderült, hogy az orvosi beavatkozásnak, a betegségének nincs köze a korábbi infarktusához. Nem a szívével van a baj.

Fotó: Török Attila

Pénteken az M4 Sport labdarúgással kapcsolatos podcastjében mondott néhány szót a betegségével kapcsolatban is. Hajdú B. István köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt időszakban gondolt rá, továbbá elárulta, hogy nincsenek könnyű hetek mögötte, és az előtte állók sem lesznek azok.

„Köszönöm szépen, jobban vagyok! Köszönöm szépen mindenkinek, aki biztatott, akár írásos, akár szóbeli formában, akár csak hallottam, hogy hívta ezt-azt. Nem voltak könnyű hetek, hónapok ezek, és a következőek sem lesznek könnyűek. De,

jelenleg úgy érzem, arra képes vagyok, hogy bizonyos munkákat, melyeket korábban elláttam valamilyen szinten, azt most is ellássam azon a szinten. Ha nem így lenne, nem tenném.

Úgy gondolom, ez magával a szakmánkkal szemben is egy szembeköpés lenne, a kollégákkal szemben és az eseménnyel szemben, amit közvetítek. És leginkább saját magammal szemben is – mondta Hajdú B. István. „Úgyhogy, ha hülyeséget beszéltem az MTK-Fradin vagy a Bayern-Real mérkőzésen, vagy ha hülyeséget fogok most beszélni, az nem azért van, mert megműtöttek és még különböző vizsgálatok, kezelések várnak rám. Ennek ehhez semmi köze” – mondta.