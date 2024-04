Ismét álomcsapatot küld az olimpiai kosártornára az Egyesült Államok

A párizsi olimpiára ismét álomcsapattal érkezik az amerikai kosárlabda-válogatott, amelyet az NBA történetében legtöbb pontot szerző LeBron James és a legutóbbi bajnokság legértékesebb játékosa (MVP) címet elnyerő Joel Embiid vezet majd – jelentették be szerdán.

Az amerikai kosárcsapat a tokiói olimpiáról is elhozta az aranyat / Fotó: Pan Yulong Xinhua / Northfoto

A kétszeres olimpia bajnok, valamint egyszer bronzérmet is szerző

Jameshez olyan sztárok is csatlakoznak majd, mint csapattársa a Los Angeles Lakersben, Anthony Davis, a háromszoros olimpiai bajnok Kevin Durant, vagy a Golden Stae Warriorst négy NBA győzelemig vezető Stephen Curry.

A csapat vezetőedzője, Grant Hill a Reuters szerint elmondta, hogy tisztában vannak vele, hogy elképesztő tehetségekkel rendelkeznek a nyárra és sok játékos ráadásul tapasztalt is. Ugyanakkor azzal is tisztában vannak, hogy milyen nehéz ez, és nem elég csupán felmenni a pályára, hanem ott versenyezni is kell.

Volt miből válogatni, sokan részt akartak venni az olimpián

A csapatban még Bam Adebayo (Miami Heat), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jrue Holiday (Boston Celtics), Kawhi Leonard (L.A. Clippers) és Jayson Tatum (Boston Celtics) kapott helyet. A csapat összes játékosa szerepelt az All-Star gálán, de van köztük 4 korábbi MVP és hat NBA bajnok is.

Hill elmondta azt is, hogy elképesztően sok játékos jelezte, hogy játszana a csapatban, és elárulta azt is, hogy James nem sokkal azután kötelezte el magát a részvétel mellett, hogy megdöntötte az NBA pontrekordját.

James utoljára a 2012-es játékokon lépett pályára olimpián.