Szerdán kezdődik a 45. Tour de Hongrie, melyen két világsztár is részt vesz: a szlovák Peter Sagan és a brit Mark Cavendish. Az előzetes rajtlista alapján 12 magyar kerékpáros is csatlakozik a versenyhez. Az idén 99 éves magyar körverseny mostani kiírásán a sprinterek, a dombos szakaszok kedvelői és a hegyimenők is megtalálhatják számításukat.

Itt az idei Tour de Hongrie részletes menete / Fotó: Ruprech Judit/MTI

Az első két etap mezőnyhajrával kecsegtet, a Tour de France-ra készülő sprinterek számára kiváló felkészülési lehetőséget teremt a hajdúszoboszlói és a kazincbarcikai befutó. A 2011-ben vb-aranyérmes Cavendish idénye eddig halovány, csupán a kolumbiai körversenyen tudott szakaszt nyerni, így a Tour de Hongrie mindenképpen fontos állomás lesz neki.

A negyedik szakasz kimenetele a legnehezebben megjósolható: a tempótól függően kibírhatják a sprinterek, de kedvezhet klasszikus-menőknek is, sőt akár egy gyorslábú hegyimenő is nyerhet Etyeken. Néhány éve tökéletes terep lett volna ez Sagan számára, ám a háromszoros világbajnok World Tour-szinten már nem versenyez, hegyikerékpárban szeretne kvótát szerezni a párizsi olimpiára, az erre történő felkészülés részeként áll rajthoz.

Az idei Tour de Hongrie összes szakasza / Fotó: tdh.hu

A viadal 2015-ös újraindulása óta

most lesz a legnagyobb, 7871 méter az összesített szintemelkedés,

ez pontosan annyi, mint amekkora a Föld 20. legmagasabb hegye, a nepáli Ngadi Chuli. A szintemelkedés jelentős részét a két hegyi befutós etap, a Kékestetőn záruló harmadik és a Pécsett végződő zárószakasz adja. Az etyeki befutót is figyelembe véve biztos, hogy sokoldalú kerékpáros lesz az idei Tour de Hongrie végső győztese, nem ígérkezik könnyűnek a címvédő svájci Marc Hirschi dolga.

A futás, a Tour de Hongrie és a Balaton fagyija indítja be a magyar tengert Több tízezren töltötték május első hétvégéjét a Balatonon, ahová az Ultrabalaton futóversenyre 25 ezren neveztek. A futás és a kerékpározás mellett a fagylalt jelenti most a legnagyobb turisztikai vonzerőt a Balatonon. Május 10-én lesz a Balaton Fagyija választás, ennek segítségével azt szeretnék népszerűsíteni, hogy milyen sok jó hely van a Balatonon, amiket érdemes felkeresni már tavasszal is. Két nappal később, vasárnap pedig Siófok főteréről indul az idei Tour de Hongrie ötödik szakaszának rajtja. A városban több vendéglátós megerősített személyzettel és szurkolói zónákkal várja a turistákat.

Az M4 Sport valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti, akárcsak kedden 16 óra 45 perckor kezdődő csapatbemutatót.

A verseny össztávja 851 km (összesített szintemelkedés: 7871 m). A 45. Tour de Hongrie programja:

május 8., szerda: 1. szakasz, Karcag-Hajdúszoboszló, 166 km (szintemelkedés: 340 m);

május 9., csütörtök: 2. szakasz, Tokaj-Kazincbarcika, 162 km (1023 m);

május 10., péntek: 3. szakasz, Kazincbarcika - Gyöngyös-Kékestető, 183 km (2716 m);

május 11., szombat: 4. szakasz, Budapest-Etyek, 167 km (1451 m);

május 12., vasárnap: 5. szakasz, Siófok-Pécs, 173 km (2341 m).

A Police.hu tájékoztatása szerint a május 8-i 1. szakasz ideje alatt – tehát 13 óra 40 perctől 16 óra 30 percig – rendőri biztosítás mellett ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani a közlekedőknek Hortobágy, Nagyhegyes és Hajdúszoboszló településeken. Hajdúszoboszlón pedig változik a forgalmi-és parkolási rend, melyről teljes tájékoztatást itt olvashatnak.