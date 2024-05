Orosz energiaóriás áll a Fradi-edző Stankovic távozásának hátterében

Kétségen kívül a hazai és a nemzetközi porondon is a Ferencváros a legenergikusabb magyar labdarúgócsapat, arra azonban kevesen számítottak még néhány hete, amikor a Fradi bebiztosította 34. bajnoki címét, hogy hamarosan két energiaóriás nevével is összeboronálják a hírek. Előbb az terjedt el, hogy az orosz Gazprom beszáll a klub szponzorálásába, majd Dejan Stankovic edző távozásának hátterében tűnt fel egy másik orosz gigász, a Lukoil.

Stankovic, a Ferencváros vezetőedzője nagyon vaskos fizetés ígéretével igazolt át Moszkvába Fotó: Czeglédi Zsolt

A Fradi kedvelőit szinte sokkolta a bejelentés, a Világgazdaság információi szerint a Paks ellen elvesztett szerdai kupadöntő előtt néhány egy héttel szerzett róla tudomást a klubvezetés is, hogy a szerb sztáredző visszautasíthatatlan állásajánlatot kapott, és nem is utasította vissza: úgy tudjuk, a jelenlegihez képest akár a többszörösére is rúghat az a fizetés, amit az orosz Szpartak Moszkva ígért neki.

Az átcsábításához ezen felül annak a feltételnek is teljesülnie kellett Stankovic távozásához, hogy "kivásárolják" a Fradival kötött szerződéséből. Ebben az esetben, ahogy Kubatov Gábor a Fradi elnöke erről korábban nyilatkozott, ez négyhavi fizetést jelent. A pontos összeg nem ismert, de oroszországi források szerint 200 ezer eurót kell a Szpartaknak fizetnie.

A Lukoil hozhatja vissza a régi szép időket

A nagy múltú, 1922-ben alapított Szpartak Moszkva az ötödik helyen áll az orosz bajnokságban két fordulóval a szezonzárás előtt. Az orosz csapatokat a háború miatt kitiltották a nemzetközi kupákból, így elestek egy fontos bevételi forrástól, de a történtek alapján mégsem szűkölködnek pénzben és ambícióban.

Akik többek között tovább öntik a pénzt a helyi futballba: az orosz energiaszektor óriásvállalatai. A Szpartak Moszkva mögött a Lukoil áll: augusztusban lesz két éve, hogy az olajgigász megvásárolta a klubot és a stadionját, azzal az ígérettel, hogy átírják a sokszoros szovjet és orosz bajnok és kupagyőztes stratégiáját és jövőjét.

Ferencváros helyett Moszkva: pénz az van

Pénzben tehát a klub mögött aligha lehet hiány. Akkor sem, ha a háború és a szankciók következményei a Lukoilt sem kerülték el. Az ukrán dróntámadások jelentős károkat okoztak az orosz olajiparnak, és a szankciók miatt ezek kijavításában komoly gondokba futottak.

A leggazdagabb oroszok vagyonát nem fenyegeti az orosz-ukrán háború – sőt egyre nagyobb összegekre tesznek szert A Forbes idei listáján szereplő orosz üzletemberek együttes vagyona közel a hatodával nagyobb a múlt év elejinél. A Lukoil volt vezére, Vagit Alekperov most először került az orosz lista élére, ahogyan jó eséllyel az ő fia leggazdagabb orosz örökös is.

A Lukoil nettó nyeresége 2023-ban 655,3 milliárd rubelt tett ki, ami jelenlegi árfolyamon 2582 milliárd forintot tesz ki. Háború ide, vagy oda, a Lukoil részvényeinek árfolyama rendületlenül emelkedik 2022 nyara óta, azóta több mint megduplázódott, és pénteken is vezette az orosz részvények emelkedését, 7822 rubel körül forogva. A múlt évi eredményből a vállalat részvényenként 945 rubel osztalékot fizetett a tulajdonosainak, a 2022-es 694 rubel után.

A Gazprom szentpétervári és a Lukoil moszkvai központjából nehéz lenne átkiabálni egymásnak, a két vállalat azonban enélkül is szoros kapcsolatban áll egymással, 2014-ben kötöttek tízéves egyezményt a stratégiai partnerségből. A futballban viszont riválisok, hiszen a Gazpromnak is van egy focicsapata, a Zenit Szentpétervár, amelyik az elmúlt években sorra nyerte a bajnokságokat.

Stankovic távozása után nyilván röpködni fognak a konspirációs elméletek, ki beszélhetett előtte kivel és miről, de információk híján is marad a kézenfekvő magyarázat: a tulajdonosok egy sztáredző segítségével szeretnék ismét a csúcsra repíteni a Fradihoz hasonlóan nagy múltú csapatot, amely szégyenszemre 2017 óta nem nyert bajnoki címet.

A Fradi kinek a vezényletével maradna a csúcson a Stankovic utáni korszakban, erről folyik a találgatás, a szurkolói beszélgetésekben sűrűn előbukkan a már bizonyított Máté Csaba, illetve a német Hertha BSC-től távozó Dárdai Pál neve. A csakfoci.hu információi szerint a jelöltek közt első körben szerepelt Rafael Benítez, Phillip Cocu, Alessio Dionisi és Rui Vitória.

A Gazprom, mint szponzor, egyelőre csak a megalapozott pletykák szintjén szerepelt a képletben, bár az utóbbi időben ezek a pletykák is elhalkultak.