Kempingezni a németek és a lengyelek érkeznek hazánkba, a közösségi szálláshelyeket pedig leginkább a 35 évnél fiatalabbak használják. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint ugrásszerűen megnőtt mind a kempingek, mind a közösségi szálláshelyek forgalma az elmúlt években: előbbinél 70 százalékos, utóbbinál 140 százalékos bővülés tapasztalható – derült ki a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Fotó: Havran Zoltán /Magyar Nemzet

Az NTAK adatai szerint nem csupán a magas kategóriájú szállodák száma gyarapodott 2023-ban 2020-hoz képest, hanem a kempingeké és a közösségi szálláshelyeké is. A színvonalas mobilházaktól a sátorhelyekig változatos lehetőségek közül válogathatnak a hazai kempingekbe látogatók.

A 2023-ban üzemelő több mint 270 kemping közül a legtöbbet a Balatonnál és a fürdővárosokban vettek igénybe a vendégek.

Az adatok azt mutatják, hogy miközben 2020-ban 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek az utazók kempingekben, ez a szám 2023-ban már meghaladta az 1,9 milliót, ami 70 százalékos bővülést jelent. Ezeknek a szálláshelyeknek a forgalmát 52 százalékban a külföldi turisták adták. A külföldi vendégek több mint fele német és lengyel turista volt. A szálláshelyek országos átlagához képest a tartózkodási idő is hosszabb a kempingekben, ahol tavaly átlagosan 3 éjszakát töltöttek el a vendégek.

A közösségi szálláshelyek száma az elmúlt három évben 327-ről 399-re gyarapodott. Közülük a legtöbb Budapesten és a Balatonnál üzemel, de szép számban megtalálhatóak a Mátra-Bükk, valamint Tokaj és Nyíregyháza térségében is. A közösségi szálláshelyeken a kempingekénél is dinamikusabban nőtt a forgalom, 2020 és 2023 között csaknem a két és félszeresére emelkedett és az utazók tavaly már 2,7 millió vendégéjszakát töltöttek ilyen szálláshelyeken.

Budapest főleg a külföldiek által kedvelt közösségi szálláshelyein több mint 1,2 millió éjszakát töltöttek tavaly a vendégek.

Emellett kiemelkedik az Erzsébet-tábornak is helyet Zánka, amely a Balatoni térségben e szálláshelytípusban eltöltött vendégéjszakák számának több mint felét adja. Az adatokból az is látszik, hogy a közösségi szálláshelyeket igénybe vevők több mint 70 százaléka 35 évnél fiatalabb, 30 százalékuk pedig 18 év alatti volt. A külföldi és belföldi turisták aránya országos viszonylatban ennél a szálláshely típusnál is szinte kiegyenlített.