Vörösboros fügés dió lett a Balaton fagyija 2024-ben

Most választják meg a Balaton idei fagyiját Kéttucatnyi fagylaltkreációt neveztek be a Balaton környéki cukrászdák a Balaton fagyija 2024 versenyre. A Balatoni Turizmus Szövetség által tizenegyedik alkalommal meghirdetett versenyen tavaly a balatonalmádi Amaretto Fagyizó tövisesmangó-sörbetje nyert, az akkori verseny különdíját a sajtos-tejfölös lángos ízesítésű fagyi kapta. A máig kasszasiker lángosos fagyi megalkotója, a balatonmáriafürdői Vitorlás fagyizó idén a balatoni hekket is benevezte a versenyre. Hamarosan kiderül, melyik lesz a Balaton fagyija 2024-ben.