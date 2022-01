A Tesla gyorsjelentése január 26-án este várható, és az ezt megelőző időszakban a részvény aktivitása lefelé tendál. A cég árfolyama több mint 13 százalékot ugrott amikor kiderült, hogy a termelésben újabb rekordot született,

ugyan nem érte el a korábban célként kitűzött 1 millió autót, de így is kellemesen csengő szám lett (308 600), amivel megdöntötte nem csak a legtöbb, hanem az összes előrejelzést 16 százalékkal.

Azóta, egyrészt talán az eufória csökkenésének, másrészt pedig az akadozó gazdasági folyamatoknak köszönhetően, a részvény mélyrepülésnek indult: 1199 dollárról 970 dolláros szintekre esett.

Mit várhatunk a gyorsjelentéstől?

A Tesla kritikusai régóta hangoztatják az okokat, mi szerint az autóipari cég részvényei túl vannak értékelve. Ennek többek között, hogy a Model 3 túl drága, így soha nem lesz népautó, vagy a Model 3 soha nem fogja tudni felvenni a versenyt a német autógyártókkal. Ráadásul a Tesla minél több autót ad el, annál több veszteséget termel, így soha nem lesz nyereséges az állami támogatások nélkül. Európában már most látható, hogy a Teslának visszaesőben van a részesedése. Arra is sokan hivatkoznak, hogy az FSD Beta egy életveszélyes szoftver, és soha nem lesz képes arra, amivel hitegetik az embereket, a szolár üzletág pedig egyáltalán nem nyereséges, és egy ilyen alacsony marzzsal üzemelve nem is növelheti jelentősen a részvények értékét.

Fotó: Britta Pedersen / POOL / AFP

Az optimisták tábora is egy hosszabb listával igyekeznek alátámasztani igazukat, ha arról kérdezzük őket, hogy a Tesla miért van szerintük alulértékelve. Az érvek között szerepel, hogy a Teslát nem egy autógyártó cégként kell értékelni, hanem egy technolgiai vállalatként. Szállóigévé vált a követői számára, hogy a Tesla egy computer on wheels, azaz egy guruló számítógép. A gyakorlatban manapság kevesen kérdőjelezik meg, hogy az ágazatban a piacvezető szoftver a Tesláé, ahogy az sem vita tárgya, hogy a legjobb töltési hálózattal is a Tesla rendelkezik. Az autóval kapcsolatban is találunk bőven ellenérveket: puritán a belső, kevés az extra, nyomott, az aerodinamikát előtérbe helyező a formatervezés, rossz az összeszerelési minőség, vagy hogy az árához mérten nem vállalható a szervízhálózat szinvonala sem.

Musk mánia

Lassan nem telik el hét úgy, hogy a médiában ne hallanánk hideget vagy meleget a Tesla már-már kultikus vezetőjéről, Elon Muskról. Legyen szó a SNL szerepléséről ahol éppen Wariót játssza el, vagy valamelyik Twitter kirohánásáról ahol éppen az adózási rendszert kritizálja vagy valamelyik milliárdos kompatriótájával kerül összetűzésbe, legyen az Bezos vagy Zuckerberg. Vitathatatlan, hogy Musk egy megosztó figura. Sok alkalmazott mondta már, hogy nem egyszerű vele együtt dolgozni, de erre figyelmezteti is a potenciális munkavállalókat akik valamelyik cégéhez jelentkeznek. Az üzenete

Ne gyertek ide dolgozni, ha egy 40 órás munkahelyre vágytok, akkor gyertek ide, ha meg akarjátok változtatni a világot.

Ha nem is az egész világot, de pár szektort már sikerült felforgatnia, legyen szó az internetbankolásról a Paypallel, vagy a rakéták piacáról a SpaceX-szel. A legtöbb vezető ilyen eredmények után valószínűleg venne valahol egy szigetet és hedonista élvezeteket üldözve kivenne pár év szabadságot. Musk ambiciója ezzel szemben egyre csak növekszik. Új cégeket alapított,-mint a Boring Company, vagy a Neuralink-, amelyek teljesen más iparágakat akarnak meghódítani. Az álma, hogy az emberiséget a Marsra eljuttassa, és ott szeretne meghalni is.

A Tesla missziója

A Tesla weboldalán olvasható a cég missziója, amely egy durva fordítással úgy hangzik:

egy fenntartható jövő elhozatalának a felgyorsítása.

Mit jelent ez a gyakorlatban? A cég 2030-ra évi 20 millió autót szeretne gyártani. A történelem során nem volt olyan autógyártó, amely ilyen, vagy akár ezt megközelítő növekedést tudott volna elérni. 2017-ben a Model 3-ak gyártásával is annyi probléma volt, hogy sokan a cég végét prognosztizálták.