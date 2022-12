A Z generáció (mai 18–25 éves korosztály), amelyet előszeretettel emlegetnek úgy, mint az első a generációt, amelynek tagjai beleszülettek a digitális világba, befektetési szokásaiban és kockázatvállaló hajlandóságában is merőben különbözik az őt megelőző generációktól. Amíg az X, Y és az idősebb generációk eddigi felnőtt életük során megéltek már egy komolyabb gazdasági válságot 2008-ban, addig a Z generációt alkotó korosztályban ez csak egy homályos gyerekkori emlékként él, amelynek hatásait és súlyát kisebb mértékben érzékelték korukból adódóan.

A 2008-as válság utáni regenerálódást egy viszonylag jó gazdasági környezet és alacsony munkanélküliségi ráta követte, amely a laza monetáris politikával karöltve utat engedett a növekedésnek és a fejlődésnek egészen a koronavírus-járvány kezdetéig. A pandémia alatt földbe álló gazdaság, majd a járványügyi korlátozások enyhítését követően jelentkező nagymértékű kereslet mellett nem volt tovább fenntartható a korábbi gazdaságpolitika.

A jelenlegi helyzetben az elszálló inflációt fékezni próbáló monetáris szigorítás, az orosz–ukrán konfliktus okozta energiaválság Európában és a kínai zéró-Covid politika egytől-egyig táplálták a befektetők recessziós félelmeit, ami komolyabb részvénypiaci eladási hullámokban öltött testet, ezzel átlépve a sok évig tartó emelkedő bikapiacról a kiszámíthatatlan, volatilis medvepiacra.

De vajon képes lesz pénzt csinálni a fiatal felnőtt korosztály ebben a kevésbé optimális gazdasági környezetben is a tőkepiacokon?

A közösségi média szerepe

A Z generáció mindennapi életét átszövő közösségimédia-jelenlét befektetéseikre is komoly hatással van. A befektetési döntéseikben is sokkal nagyobb arányban támaszkodnak a közösségi platformokon fellelhető, általuk hitelesnek ítélt információkra, mint az idősebb generációk. A jelenséget jól alátámasztja a közösségi médiában egyre nagyobb befolyással rendelkező „finfluencer-ek”(pénzügyi influencerek) megjelenése is, elég csak megemlíteni a GameStop részvényőrületet, amely a reddites véleményvezérek hatására indult. Nem mondható, hogy a közösségi médiában fellelhető információk egyike sem tekinthető hiteles forrásnak, de az egészséges szkepticizmus sosem árt, amikor a megtakarításaink forognak kockán.

A Motley Fool felmérése alapján a Z generációból a megkérdezettek 91 százaléka használta a közösségi médiát befektetéssel kapcsolatos információgyűjtésre az elmúlt 30 nap során, ezzel szemben ez az érték az Y generáció esetében már csak 75 százalék volt.

A medvepiacot megelőzően könnyebb dolga volt a közösségimédia-platformokon pénzügyi iránymutatást és befektetési tanácsokat adó, egyes esetekben kevésbé hozzáértő influencereknek, akik a folyamatosan emelkedő bikapiac alatt a hitelességüket alátámasztó „track recordot” tudtak felmutatni. Elég csak az elhíresült David Portnoy befektetési karrierjét végigkövetnünk, amely egyik ismert példája lehet a jelenségnek.

Kérdéses, hogy az összeomló kriptopiacon és a zuhanó részvénypiacon, ahol az eddig működő kereskedési stratégiák átalakítása nélkül legtöbb esetében a pénz elégetése a legvalószínűbb kimenetel, képesek lesznek-e megőrizni a hitelességüket, vagy a feledés homályába merülnek?

A befektetés célja

A 18–25 éves korosztály olyan tőzsdei környezetben tudta megkezdeni megtakarításainak befektetését, ahol egyedi részvények szintjén az évi 15-20 százalékos hozam nem számított kirívó eredménynek. De tekinthetjük a kriptovaluták piacát is, ahol az időben beszálló befektetők olyan nyereségekkel tudtak volna kiszállni a kriptoeszközök csúcsánál, hogy nem sokat kellett volna azon aggódniuk, hogy miből fognak megélni a következő 5-10 évben.

Az előbbi tényezők hatására a Z generáció inkább azonosítja a befektetést gyors meggazdagodási lehetőségként, mint a korábbi generációk.

Összességében elmondható, hogy minden generáció esetében a legtöbben a befektetés céljaként a nyugdíjas éveikre szeretnék megteremteni a megfelelő életszínvonalat, azonban a korábbi generációknál megkérdezettek jóval magasabb hányadának ez az elsődleges célja. A gyors meggazdagodás a részvény- és a kriptopiacon a jövő évben is valószínűsíthetően magasan maradó kamatszint mellett nem lehetetlen küldetés, de biztosan sokkal nehezebb, valamint más hozzáállást és stratégiát kíván, mint az elmúlt néhány évben.

Preferált eszközök és platformok

A felmérések alapján a Z generáció legkedveltebb kereskedési platformja a Robinhood, a második helyre a Vanguard került, ezt követi a Fidelity és az Ally Invest. A magas trading aktivitással jól magyarázható az online kereskedési platformok térhódítása ebben a generációban. A Z generáció által leginkább preferált eszközök az egyedi részvények. A Motley Fool 2021-es felmérése alapján a megkérdezettek 73 százalékának tartalmazott a portfóliója egyedi részvényeket, a kriptovaluták esetében is számottevően magas, 47 százalékos arányról beszélhetünk.

Az ApexFintech felmérésében összegyűjtötte 2022 első negyedévére vonatkozóan a Z generáció befektetői által leginkább preferált száz részvényből álló listát. A listán szereplő részvényekből összeállított portfólió idei teljesítményét a piac teljesítményével összehasonlítva elmondható, hogy

a technológiai papírokat jelentős arányban tartalmazó Z generációra jellemző portfólió teljesítménye jelentősen alulmúlta a részvénypiac teljesítményét,

valamint a 60 százalékban részvényből és 40 százalékban kötvényből álló portfólió teljesítményét több időtávot vizsgálva. A többlet kockázatvállalás eredménye jól tükröződik a hozamokban is, látható, hogy az egyes szektorok és eszközosztályok közötti diverzifikáció mérsékeltebb veszteséghez vezetett volna.

A Z generáció által kedvelt részvényekből álló portfólió hozamai könnyen más képet festhetnének, ha a bikapiac alatti időtávon vizsgálnánk a teljesítményt. Ennek hátterében az állhat, hogy a 18–25 éves korosztály jelentős arányban kedveli az olyan növekedési papírokat, amelyek teljesítménye különösen érzékeny a hozamkörnyezetre. Ez egy ideig nem okozott különösebb problémát, mivel hosszú időn keresztül laza monetáris politika jellemezte a gazdaságot, amely kedvezett a legnagyobb tech cégek szárnyalásának.

Az infláció és a monetáris politika hatásai a jövőbeli kereskedési szokásokra, stratégiára

Az elmúlt időszakot meghatározó volatilis részvénypiacon sokan megégették magukat, és ledarálták a felhalmozott megtakarításaikat, emiatt nem meglepő a részvénypiaci aktivitás komolyabb visszaesése az online kereskedési platformokon. Ez a tendencia jól látszik a Robinhood havi aktív felhasználóinak alakulásában is, amely a 2021-es csúcshoz képest több, mint harmadával lett kevesebb. A járvány utáni részvénypiaci rali a felhasználók számának megugrásával járt, azonban ahogy megjelentek az első jelei az infláció emelkedésének, és a lehetséges Fed-szigorításnak, megindult az aktív felhasználók fokozatos csökkenése, ami a trading aktivitásban is testet öltött.

A sokéves bikapiacon a kötvénypiac, mint a részvénypiac lehetséges alternatívája fel sem merült a befektetőkben, hiszen a részvénypiacon elérhető hozamok mellett labdába sem tudtak rúgni a kötvények. A jegybankok monetáris szigorításának hatására azonban a piac szereplőinek eszközallokációja is átrendeződött, miután a jelenlegi kamatszintek mellett nem minden esetben érdemes a volatilis részvények kockázatát futni. Az amerikai jegybank kommunikációja alapján még a következő évben is magasan maradhat a kamatszint, ami nyomást helyezhet a gazdaságra, így a vállalati növekedésre és profitokra is.

Adam Smith 1960-as klasszikusában (The Money Game) elég találóan megfogalmazva „gyerekek piacának” nevezi a jelenséget, amely a fiatal generációkat jellemzi, míg átélik az első medvepiacot. Ez a jelenség a fiatal generáció kockázatvállalási hajlandóságában ölt testet, ami a bikapiacon akár gyümölcsöző befektetési döntéseket is eredményezhet.

A könnyen jött pénz és legyőzhetetlenség érzése mellett az idősebb, tapasztaltabb befektetők kockázatkerülését és óvatosságát már-már nevetségesnek érzékelik a fiatal generáció tagjai.

De egyszer (vagy akár többször is) eljön a tél a részvénypiacokon, és előbújik a medve a barlangból. Lehet, hogy az első alkalommal még megfázunk, de legközelebb már a megfelelő védelemmel vágunk neki a nehezebb, viharos időknek.