Az elmúlt években nagyot fejlődött a programozóképzők piaca, és az ágazat három meghatározó cége is eredményes. A Codecool arról számolt be a VG-nek, hogy idén jelentős volt a növekedés a jelentkezőszámok és a végzett hallgatók létszámában az előző két évhez képest, ahogy az üzleti partnereik száma és a junior fejlesztők iránti igény is erősen megnövekedett. Idén is fejlesztette a meglévő tréningjeit, a tech platformjait, és ezek mellett teljesen új kurzusokat is indított a Codecool, például a Kiberbiztonsági Szakértő képzést. Erősítette az online oktatást, és augusztusban megnyitotta legújabb, bécsi iskoláját, amelyben novemberben megkezdődött az oktatás.

Várhatóan 40-45 százalékkal haladja majd meg a teljes cégcsoport 2021-es árbevétele a tavalyit, és 80 százalékkal lesz magasabb a 2019-esnél.

A Green Fox Academy is folytatta idén képzési palettájának bővítését, ennek eredményeként jelentős növekedést ért el.

Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi operációjának vezetője a VG-nek elmondta, egyre több vállalati partnerük dönt a saját igényeire szabott vállalati tanfolyam szervezése mellett. „A megfelelő munkaerő biztosítása érdekében a cégek egyre nagyobb szerepet vállalnak a szakemberek oktatásában, így megnőtt a szerepe az egyedi tananyagra épülő, vállalatra szabott képzéseknek. Továbbá a munka mellett végezhető, részidős programozóképzésünk is népszerű, amellyel karrierváltók új csoportja tudott belépni az IT szakmába, valamint kiemelkedő az érdeklődés a stabil informatikai alapokat biztosító és a továbbtanulást is megalapozó kurzusok iránt” – emelte ki Fachs Anita. Hozzátette, a várakozások szerint a cég idei árbevétele meghaladja majd a tavalyit. A PROGmasters programozóképző márkatulajdonosa, a QTC Kft. is jelentős, két számjegyű növekedésre számít az árbevételében.

2020-hoz képest idén 37 százalékkal többen kezdték el a programozóképzésüket, amely a járványhelyzet előtti időszakhoz hasonló. Az elindított szoftverfejlesztő tanfolyamok terén is növekvő a tendencia.

Főként három nagy trend határozza meg jelenleg a programozóképző cégek piacát: az egyik, hogy megnőtt az online tanulás népszerűsége, amelynek nem pusztán kényelmi, hanem anyagi és földrajzi okai is vannak, és már több képzés is elérhető a piacon hibrid vagy teljesen online módon is, amelyekre szintén kiterjed az állásgarancia. A távoli munkavégzés elterjedése miatt a munkaerőpiacon is eltűntek a földrajzi korlátok, amely az IT-szektorban óriási potenciál a vidéki munkavállalók számára. Emellett egyre fontosabb cél a nők létszámának növelése az IT-szektorban, erre is reagáltak a képző cégek, és kimondottan nőknek szervezett programozóképzések is elérhetők, akár ösztöndíjjal is. Továbbra is több tízezer informatikus hiányzik a hazai piacról, és olyan jelentős az igény az informatikai szakemberek iránt a magyar munkaerőpiacon, hogy sok esetben a cégek akár a leendő munkavállalóik képzésének költségeit is hajlandóak finanszírozni. Így például a PROGmasters a partnercégei által ösztöndíjas finanszírozási formában támogatott, ennek köszönhetően a résztvevők számára teljesen díjmentes alkalmazásüzemeltető képzést indít.

A járvány miatt ideiglenesen lezárt toborzási folyamatokat újra megnyitották a munkaadók, és nagyon megnőtt a fejlesztők iránti kereslet.

Emiatt a junior fejlesztők kezdőbére is emelkedik, általában bruttó 400-500 ezer forint körül kezdődik,

ami komoly motivációt jelenthet a karrierváltáson gondolkodók számára. Ráadásul folyamatosan nő az IT-szakemberek bére, tavaly mintegy 15 százalékkal emelkedett, és a tendencia folytatódik, mivel a következő években még nagyon sok informatikus kell a piacra.

Jövőre továbbra is egy erőteljes növekedésre számítanak a programozóképzők, és számos fejlesztésre készülnek. A Codecool szeretné felskálázni a vállalati át- és továbbképzési programjait is, és egyre több egyedi igényekre szabott, rugalmas céges képzést kínálnak majd. A Green Fox Academy jövő tavasszal új típusú szoftverfejlesztői kurzusokat indít, például platformspecifikus tananyaggal, illetve vállalati együttműködésben. Az általános IT-munkaerőhiány és a speciális tudással rendelkező szakemberek iránti óriási igény minden jel szerint 2022-ben tovább erősíti a cégek részvételét a képzési szektorban. A PROGmasters az intenzív programozó csoportjain kívül részidős, munka mellett végezhető képzéseket is meghirdet majd, és tervezi az IT további szegmenseit is lefedő képzések elindítását.