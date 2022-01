A békéscsabai közgyűlés csütörtöki ülésén határozott az Alföldvíz Zrt.-ben lévő tulajdonrész államnak való ingyenes átruházásáról, valamint arról, hogy részt kíván venni a Nemzeti Vízművek (NV) Zrt. integrációs programjában. A békéscsabai önkormányzatnak volt a legnagyobb, 32,88 százalékos tulajdoni hányada a víziközmű-társaságban.

A közgyűlés rendkívüli, zárt ülésén döntöttek arról, hogy

az Alföldvíz Zrt.-ben lévő 89 414 részvény közül 75 414-et ingyen átadnak az államnak,

továbbá a jogelőd Békés Megyei Regionális Vízellátó Rendszerben fennálló 27,79 százalékos tulajdoni részt és az ahhoz kapcsolt vagyont is átruházzák – közölte az ülés után Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Az elfogadott határozat szerint

az önkormányzat 5,15 százalékos tulajdoni részt továbbra is meg kíván tartani, így felügyelőbizottsági tagot is delegálhat, és továbbra is a legnagyobb önkormányzati tulajdonos marad a társaságban.

Az Alföldvíz Zrt. évek óta veszteségesen működik. Magyarország negyedik legnagyobb víziközmű-szolgáltatójának 2019-es üzemi eredménye 647,8 millió forint veszteség; az adózott eredmény mínusz 2,7 milliárd forint volt.

Az Alföldvíz Zrt. 2020 januárban 1,713 milliárd forintos alaptőkeemelési kéréssel fordult a tulajdonos önkormányzatokhoz a működéshez szükséges forrás megteremtése érdekében, ám a kérést forrás hiányában a tagok elutasították.

2020 végén az állam több mint 602 millió forintos többletforrást biztosított a békéscsabai önkormányzaton keresztül a cégnek, azt részben béremelésre, részben veszteségrendezésre fordíthatták.

Az állam a társaságban az eddigi 28,6 százalékkal szemben minimum 75+1 százalékos tulajdoni részarányt kíván szerezni, így lehetősége nyílik a társaság strukturális átalakítására, valamint gazdasági modellváltásra, ezzel biztosítva a társaság jövőbeni gazdaságos működését – szerepel az integrációs programban. Ott olvasható az is, hogy az Alföldvíz tőkerendezésére 2,65 milliárd forint forrásbevonás javasolt.