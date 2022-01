Növekedésre számít idén a Thyssenkrupp. Az autóipari vállalat az egyik jászfényszarui gyárában hengerfejbe integrált vezérműtengelyeket, illetve hamarosan elektromos motorok komponenseit állítja elő, a másikban pedig azokat az elektromechanikus kormányrendszereket gyártja, amelyeket Budapesten és Veszprémben fejleszt. Emellett Debrecenben stabilizátorokat és rugókat készít, Győrben pedig az Audi számára szerel össze futóműveket. Az elmúlt húsz évben a vállalat mintegy ötvenmilliárd forintot fektetett be Magyarországon, és tavaly befejezte a fejlesztő központjának költöztetését, amellyel együtt hatmilliárd forintot fordított beruházásokra 2021-ben.

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

„Az E/E (elektromos és elektronikus) fejlesztő központokban nem csupán a labor- és a hagyományos irodai környezetben is működő fejlesztők igényeit kell kiszolgálni, de egy kifejezetten kreatív közegre volt szükség, ahol a nagy létszám ellenére startup jelleggel spontán is létrejön az egyes fejlesztők vagy csoportok kommunikációja. Az új iroda innovációs inkubátorként működik, amely nélkül nem tudnánk saját területünkön az erős nemzetközi mezőnyben folyamatosan a top 3-ban teljesíteni” – mondta a VG-nek Marc de Bastos Eckstein, a Thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette, a labor- és irodakomplexumot már a pandémia tapasztalataival felvértezve alakították ki, a tesztpadokat és laborokat például minimális személyi jelenléttel is lehet működtetni, és home office-ból is kényelmesen be lehet kapcsolódni a munkába.

Az autóipari vállalat ügyvezetője elmondta, az új budapesti iroda siker, de messze nem csak pozitívumokat hozott a tavalyi év, a pécsi beruházást ugyanis nem tudta újraindítani még a vállalat.

A 17,4 milliárd forintból, a pécsi Déli Ipari Parkban épülő motoralkatrészeket gyártó Thyssenkrupp-üzem az előzetes tervek szerint 2021-ben készült volna el, a globális autóipari nehézségek és a járványhelyzet miatt azonban ez még várat magára.

A csiphiány vagy a logisztikai láncok fennakadásai sosem látott problémákat okoznak, ezek érzékenyen érintik a Thyssenkrupp működését is, de komolyabb megszakítás nélkül folyamatosan működik a fejlesztés és a gyártás is. „Vállalatunk kiemelkedően teljesített Magyarországon 2021-ben, bár siker alatt most nem a pénzügyi eredményt értem, hanem a teljesítmény összességét. A bizonytalanságok miatt eleve csak óvatosan lehetett tervezni, és már 2020-ban is nagy eredmény volt, hogy az üzemeink minimális kieséssel működtek” – emelte ki Marc de Bastos Eckstein.

Munkaerő tekintetében elmondható, hogy a vállalatnál tavaly még kisebb lett az egyébként sem magas fluktuáció.

A fejlesztőközpontok alapvetően kevésbé függenek a piac pillanatnyi hullámzásaitól, és ugyan felvetődött, de végül elmaradtak a komolyabb, létszámot is érintő megszorítások. A vállalat vezetője szerint ez részint a munkahely-megőrzési támogatásnak, részint pedig a kollégáik komoly áldozatvállalásának volt köszönhető, hiszen az extra juttatások elmaradtak. Azóta alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, és a béreket a piaci viszonyok szerint emelik, egyénileg, területileg és projektenként is változó mértékben.

„Összességében azért számítunk növekedésre idén, mert a fejlesztőközpontunk rendkívül sikeres a világpiacon és már jóideje készülünk az elektromos autók térnyerésére. Gyáraink eleve alkalmasak a kisszériás termelésre és a rugalmas alkalmazkodásra, ez kiderült a járványidőszakban” – hangsúlyozta Marc de Bastos Eckstein. Az elektromobilitás alapjaiban forgatja fel az autóipart, és nem titok, hogy Magyarországon is e változás nyertese szeretne lenni a vállalat – tette hozzá.