Nagyot esett a harmadik negyedévben a K&H kkv bizalmi index, ami a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások következő egy évre vonatkozó várakozásait jelzi – derült ki a pénzintézet legfrissebb jelentéséből.

Az energiaárak miatt is aggódnak a vállalkozások.

A mutató –5 pontról –11 pontra zuhant, ezzel megközelítve az elmúlt hét év legalacsonyabb értékét (–14 pont).

Az index több mint egy éve a negatív tartományban van, amire legutóbb 2017 előtt volt példa

– mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés vezetője. Kiemelte: az elmúlt három negyedév javuló tendenciája után még volt némi remény, hogy a cégek bizalma elérheti a pozitív tartományt, de a mostani, 6 pontos csökkenéssel ez ismét távolinak tűnik. A jelenlegi visszaesés fő oka, hogy a vállalkozások jelentős része magasabb közterhekre számít.

A kedvezőtlen képet árnyalja, hogy a vállalati hitelkamatokban viszont kedvező fordulatra számítanak

– tette hozzá a vezető.

Az agrárium várakozásai is a negatív tartományban vannak.

A harmadik negyedéves eredmények alapján a cégekben komoly félelem alakult ki az adóemeléssel kapcsolatban. Ezt mutatja, hogy az előző negyedévi 50 százalék helyett már a vállalkozások 61 százalék számol növekvő közterhekkel, ami 2012 óta a legmagasabb arány. Ezzel szemben a vállalati hitelkamatok változásával kapcsolatban javultak a várakozások. Jelenleg a cégek ötöde (21 százalék) számít csökkenő hitelkamatokra, és a növekedést prognosztizálók is alacsony, mindössze 1 százalékos emelkedést várnak. Az előző negyedévben is hasonló arányban vártak alacsonyabb hitelkamatokat (19 százalék), viszont akkor még 2 százalékos emelkedéssel számoltak.

A várakozások minden árbevétel-kategóriában és szektorban visszaestek. Az ágazatok közül a mezőgazdasági és a kereskedelmi cégek várakozásai romlottak leginkább.

Az agrárcégeknél 13 pontos esést követően –13 ponton áll az index, ezzel 2015 óta először már az agrárium várakozásai is a negatív tartományban vannak. A kereskedelemben 9 ponttal –15 pontra csökkent a mutató. Továbbra is az ipari cégek látják legkevésbé a fényt az alagút végén, várakozásaik –14-ről –16 pontra romlottak, míg a szolgáltatócégek hangulata a legkedvezőbb (–8 pont), de itt is látványos, 7 pontos csökkenés történt.

A mikro- és kisvállalkozások bizalma egyaránt –13 ponton áll, ami az előbbinél 11 pontos, az utóbbinál 3 pontos csökkenést jelent. A középvállalkozások várakozásai vannak egyedül a pozitív tartományban, de itt is megfigyelhető a csökkenés: bizalmuk 5 pontról 1 pontra süllyedt.