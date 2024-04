Eltelt két hét, április 11-e után csütörtökön újra kormányinfót tartanak. Ezúttal elmarad a miniszteridömping, legutóbb Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy István agrárminiszter is részt vett a tájékoztatón Vitályos Eszter kormányszóvivő társaságában.

Kormányinfó: Gulyás Gergely váratlanul három alaptörvény-módosítást is bejelentett (Fotó: Balogh Zoltán / MTI)

Most viszont a szokásos forgatókönyv következett, vagyis a kormányszóvivő és a Miniszterelnökséget vezető miniszter állt ki a nyilvánosság elé.

A kormány aggódik a háború miatt

Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a kormány első körben a háborút értékelte. Új helyzet van, most azt látják, hogy a NATO is aktív szerepre készül. Ez a magyar kormányt aggodalommal tölti el, mert látta az egyes tagállamok esetében, hogyan zajlott ez a folyamat. Ez csak meghosszabbítja a háborút. A egyelőre csak támogatásról beszél, de nyíltan szó esik már csapatok küldésről is, ez pedig világháborúhoz vezethet.

Atomhatalmak állnak szemben egymással

– emlékeztetett. Továbbra is azt mondják, ki kell maradni a háborúból és ha erről nem tudják meggyőzni a NATO-t, Magyarország akkor sem kíván részt venni katonai misszióban és nem enged át a területén fegyverszállítmányt. A magyar kormány békepárti, közben a nyugati közvéleményen háborús hangulat lett úrrá. Az USA poltikájában a novemberi választásokig biztosan nem lesz változás. A magyar álláspontot azonban a végsőkig tartani fogják, ahol lehet, a NATO-döntéseiből minimum a kimaradásra lehetőséget kell adni. Az alapfelfogástól idegen az, hogy egy nem NATO-tagállamban katonai műveletre sor kerüljön.

Óvatosságra intett az atomfegyverek telepítése kapcsán, ez most Lengyelországban merült fel, de éles vita zajlik róla.

Nem lehet nyerészkedni az üzemanyagárakon

A benzinár kapcsán azt mondta, hogy egyértelmű, hogy a benzinben és a gázolajban is meg kell fizetni a háború árát, az orosz-ukrán mellett az iráni-izraeli konfliktus is megjelenik az üzemanyagárban. Ez akkor fog csökkeni, ha béke lesz. Addig se lehessen viszont nyerészkedni, most pedig azt látják, a magyar árak magasabbak a régiós áraknál. Korábban a piaci szövetséggel megállapodtak, hogy ilyenre nem kerül sor. Ezért felszólították az ásványolajszövetséget, hogy az üzemanyagárat vigyék le a környező országok szintjére.

Ha ez nem következik be, akkor a kormány érvényt szerez neki. Arra a kérdésre, hogy miben hibásak az üzemanyag-kereskedők, Gulyás Gergely azt mondta, hogy elfogadhatatlan, hogy a régiós átlagnál magasabb árat szabnak meg. Konkrétan nem árulta el, milyen eszközt alkalmazna ennek megszüntetésére a kormány, a legjobb, ha ez önkéntes módon történik meg.

Arra, hogy a kormány miért nem csökkenti az üzemanyagra kivetett adókat, arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság szerint Magyarországon az ötödik legalacsonyabb a teher. Ezért a költségvetés nem tud további bevételekről lemondani, pláne, hogy a hiányt kell csökkentenie.

Alaptörvény-módosítások sora következik

Szintén tárgyalt a kormány az alaptörvény módosításáról, amit a miniszterelnök nyújtott be a gyermekvédelmi szabályok megerősítése érdekében. "Olyan személy nem kaphat kegyelmet, aki szexuális bűncselekményt követett el gyermekek sérelmére. Ezt egészíti ki a Fidesz frakció javaslata a pedofil bűncselekmények következményeinek szigorításáért" – sorolta. Nem lehet kizárni, hogy ez ügyben is indul kötelezettségszegési eljárás, ugyanakkor ez a terület nemzeti hatáskör. Hozzátette, hogy

a köztársasági elnöki kegyelmek miniszteri ellenjegyzését eltörlik.

Ezzel a valós helyzethez kívánják igazítani a szabályozást. Három és fél évtized alatt egyetlen egyszer nem jegyezte ellen az igazságügyi miniszter az államfői kegyelmet. Azzal folytatta, hogy az Európai Unióból sokak hitelközösséget akarnak csinálni, a magyar kormány ilyet viszont sosem akart, mert ez az eszköz nem vált be. Ezért ilyen közös felvételéhez csak akkor járulhat hozzá a kormány, ha a parlament azt 2/3-os többséggel támogatja.

Végül a háborús helyzetben gyorsregálásra van szükség, ezért a célszerű, ha a honvédség műveleteiről, csapatmozgásairól részletes szabályozást a honvédelmi törvény tartalmaz sarkalatos jogszabály formájában. Vagyis Gulyás Gergely három alaptörvény-módosítást is bejelentett a kormányinfón.

Jön a kínai elnök, lesz per a SPAR ellen, mégse nem kell félnie a multiknak

Ezt követően arról is beszámolt, hogy május 8-10. között húsz év után újra Magyarországra látogat a kínai elnök, erről részletesen ebben a cikkben írtunk.

Ha valaki elolvassa az a levelet, amelyben Brüsszel megkereste a magyar kormányt, akkor látni fogja, hogy tipikus kettős mérce történik – ezt reagálta az autópálya koncesszió miatt indult kötelezettségszegési eljárás kapcsán. A kormánynak két hónapja van válaszolni, ezt meg fogják tenni. Gulyás Gergely megemlítette, hogy érthetetlen, hogy az Európai Bizottság kifogásolja a koncesszió 35 éves időtartamát, miközben Európa-szerte ennél jóval hosszabb időszakokra szervezték ki a gyorsforgalmi úthálózatok üzemeltetését.

Az államkincstár meg fogja vizsgálni, hogy Budapest csődben van-e vagy sem – ezt egy újságírói kérdésre árulta el. Hogy ennek az eredménye mikor lesz ismert, még nem tudja. Megjegyezte, hogy a Lánchíd finanszírozása kapcsán megalapozottan merült fel, hogy súlyos bűncselekmények történhettek, ezért is indokolt ellenőrizni a főváros pénzügyi működését.

Az Erasmus kapcsán lesz megoldás, ez akár per is lehet, még akkor is, hogy az uniós bíróság elfogult az EU-iránt. De olyan nyilvánvaló a jogsértés, hogy még ott is nyerne a magyar kormány. De a gyors megállapodást javasolná. Az Erasmus pótlására egyébként indult hazai ösztöndíjprogram.

A SPAR ellen valószínűleg jóhírnév megsértése miatt indul majd per, amikor ez megtörténik, tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. A kormány álláspontja nem változott a kötelező kamarai tagságról, már csak azért sem, mert ezt ők vezették be.

Figyelik, hogy az uniós jog milyen lehetőségeket ad a verseny tisztasága érdekében a különböző hivataloknak. A német versenyjogi hivatal eszközét szerették volna átültetni (erről részletesen ebben a cikkben írtunk). De erről megindult egy vita, amit még nem folytattak le.

Ezért ezt a tervet egyelőre elvetették,

a törvényalkotási bizottság csütörtöki ülésen kikerült a javaslatból, tehát most nem lesz a törvény része. Ebben az évben 4,5 százalékra csökkentik a hiányt, az elsődleges egyenleg egyébként már most is 0 körül van. "Ha levonjuk az adósságtörlesztés kiadásait, akkor közel nullszaldós a 2024-es büdzsé. Két év alatt pedig elérjük a 3 százalék alatti hiánycélt".

Az EU célja, hogy a 11. Oroszország elleni szankciós csomagot júniusban elfogadja. Ennek része az orosz cseppfolyós gáz. Önmagában ezt nem fogják vétózni.

Ferihegyi repülőtér visszavásárlása: legfeljebb hetek kérdése, megépül a gyorsvasút

Nem tud vitákról, teljeskörű az egyetértés, a protokoll lefolytatása vesz igénybe néhány napot vagy hetet – így válaszolt arra, hogy mikor zárulthat le a Budapest Airport visszavásárlása. Amikor az ügylet megköttetik, akkor fogják közölni a részleteket. Teljeskörű a megállapodás, szóban ez megtörtént és hivatalosan is. De a protokollt le kell folytatni.

Mind a ferihegyi reptérre vezető gyorsforgalmi út teljes felújítás, mind a gyorsvasúti kapcsolat kiépítése feltétlenül szükséges. Ezek jelentős beruházások, több százmilliárdos értékben, de ennek van olyan része, például a vasút, amit piaci alapon is meg lehet csinálni. Ezek a tárgyalások zajlanak is.

Gulyás Gergely Magyar Péterről: ennyire nem hülye

Érdemes néhány hetet vagy esetleg két évet várni, és mindenki látni fogja, ami történik, az baloldali harc, bennünket ez különösebben nem érint. Ha igen, akkor aligha nem kedvezően – fogalmazott a Magyar Péter-jelenség kapcsán. Akiket a baloldalon érint, azokat a legkevésbé sem sajnálja. Az elhíresült mondatáról, ami szerint Gulyás Gergelynek még hálásak lesznek Magyar Péter feltűnése kapcsán, most azt mondta, hogy a hála szó használata irónia volt,

Magyar Péter pedig annyira nem hülye, hogy ezt fenyegetésnek vegye.

Értette ő ezt – tette hozzá. Magyar Péter mindig is baloldali volt, a '90-es években SZDSZ-szimpatizánsnak mondta magát. Aztán volt egy másik korszaka és most megint.

Karácsony Gergelyről is beszélt, illetve az esélyeiről az újrázásra. A főpolgármester szerinte ugródeszkának használta a pozícióját, ami rossz viszonyt szült a kormány és a városvezetés között. Tiszteli a magabiztosságát, de nem lenne biztos benne, hogy Karácsony Gergelyt újra megválasztják. Felhívta rá a figyelmet, hogy Karácsony Gergelynek magyarázatot kell adnia a Lánchíd felújítása körüli botrányra. Abban bíznak, hogy a Fidesz jelöltje, Szentkirályi Alexandra lesz Budapest következő vezetője.

Varga Judit azt mondta Gulyás Gergelynek, hogy sose akart Magyar Péterrel, a volt férjével közügyekről beszélgetni, de előfordult, hogy azért, hogy minél előbb békén hagyja, ez mégis megtörtént. Varga Juditot kell megkérdezni, hogy pontosan mit és miért mondott a volt férje által nyilvánosságra hozott hangfelvételen. "Majd a sajtó is hozzá fog szokni, hogy Magyar Péter őket is leszidja" – ezt arra reagálta, hogy Magyar Péter a legutóbbi kormányinfóval nem volt elégedett, mert a média keveset kérdezett róla.

Gulyás Gergely 2010 óta sok demonstrációra emlékszik, ahol tízezrek voltak. Szerinte ennek örülni kell, ahogy azt sem tartja különösnek, hogy most is sokan fejtik ki a véleményüket. Ilyen egy választási kampány. Ugyanakkor leszögezte, hogy egyáltalán nem üdvözli Magyar Péter jelenlétét a közéletben, de ez a baloldal problémája, nem az ő asztala. De annak örül, hogy amit '90-ben akartak, hogy egy párt elindulhasson a választásokon, arra most lehetőség van.

Lesz majd nyilvános kampányesemény Orbán Viktor országjárásán. Ezek eddig sem voltak titkosak vagy zártak, a miniszterelnök eddig is emberekkel találkozott, sokszor kötetlenül.