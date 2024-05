Hogy értékelik az infláció emelkedését? Ismét egy asztalnál a kormány és a jegybank nagyágyúi

Nem véletlenül forszírozta a kormány a fogyasztás helyreállítását, ha az nem történt volna meg, azzal a veszéllyel járt volna, hogy a gazdaság beragad - mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is felszólalt a Bankszövetség fennállásának 35. évfordulója alkalmából szervezett konferencián. A tárcavezető szerint egyértelműen javul a lakosság jövedelmi helyzete, de a növekedést inkluzívvá kell tenni, azaz mindenkinek érezni kell. Ezt a cél szolgálja az otthonfelújítási támogatás és a kormány üzenetei az üzemanyagpiac szereplőinek. Virág Barnabás, az MNB alelnöke is jelen volt az eseményen, hangsúlyozta, nem dőlhetünk hátra az infláció elleni küzdelemben, versenyképességi kérdés is, hogy milyen áron tudja a magyar gazdaság a termékeket előállítani.

2024.05.10. 10:17 | Szerző: Járdi Roland

Az én kapcsolatom a bankokkal sose volt zökkenőmentes - ezt mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Bankszövetség 35 éves fennállását ünneplő rendezvényén. A tárcavezető szerint a bankrendszer is egy szektor a gazdaságban, arra kell ösztönözni mindenkit, hogy megértse a bankok működését. A miniszter szerint a bankok a rendszer részei, sose tudnak objektíven működni. Rátérve a gazdasági folyamatokra kiemelte, hogy ilyen magas kamatokkal a bankrendszer nem találkozott a 90-es évek óta. Ez bizonyos bankoknak profitban ez jó, de egy felelős bankár számára szerinte ijjesztőnek kell hatnia. Az én életemben is a tavalyi év még nehezebb volt, mint a 2022-es év - mondta, hozzátéve, hogy az leszorítása, az ikerdeficit megszüntetése és a reálbérek emelkedését beindítani, ezeket sikerült teljesíteni. De ennek ára volt, amit a recesszióban fizettünk meg és abban, hogy magasabb lett a költségvetési hiány. Szerinte lehet spekulálni, hogy a kormány megfogta a kamatokat, de azon soha senki nem gondolkodott, hogy mi lett volna, ha ezt nem teszi meg a kormány. Sikeres beavatkozás volt véleménye szerint. A kkv-k kamatstopját ki tudták vezetni, egyelőre dolgoznak a lakossági kivezetésen is. A legnagyobb gond az óvatossági motivum A miniszter szerint kulcsfontosságú a gazdaság szempontjából a fogyasztás beindítása, ehhez van szükség az óvatossági motívum feloldására. Többen filozáltak, hogy mikor tud oldódni, én voltam a legoptimistább - fogalmazott, hozzátéve, hogy Magyarországon viszonylag hamar megtörtént, szemben a Balkánnal. Kiemelte, hogy számos területen visszazesést láttunk 2023-ben, viszont az első három hónapban már azt látni, hogy a belföldi vendégéjszakák száma, hitelszerződések és a reálbérek is emelkednek. Ez nagyon nagy visszapattanás, nem fokozatosságot mutat, jegyezte meg. Szerinte ez arra utal, hogy a lakosság gyorsan alkalmazkodik. A reálbérek kapcsán volt egy nagy harca, amiben aktívan részt vett a miniszter, számos olyan kérés volt a munkaadók részéről, amit vissza kell utasítaniuk. Viszont el tudták érni, hogy ne januárban, hanem decemberben emelkedjen a Emellett novemberben megkapták a kompenzációt, februárban sokat kaptak prémium állampapírban kamatot, március-április folyamán jöttek a rendes béremelkedések. Szerinte mindez azt mutatja, hogy a lakosság jövedelmi helyzete javul. A reálbér nem 9 százalékkal fog nőni, hanem kisebb mértékben, de a visszapattanás egyértelmű. Hangsúlyozta, hogy a kormány is megértette, hogy muszáj a folyamatokat megfogni, különben beragadhat a gazdaság, ennek is köszönhető, hogy tavaly év vége óta a kiskereskedelmi forgalomban folyamatos javulás látható. Ez egy hülyeség, aki ezt mondja, az buta - mondta arra, hogy sokan azzal támadják, hogy a belső fogyasztásra épít és túlhevíti a gazdaságot. Jelezte továbbá, hogy a turizmusban nagyon jelentős emelkedés látható, nemcsak a külföldi turisták, hanem a belföldi vendégek számában is. Szerinte meglepő, hogy az emberek saját pénzből költenek, nem pedig a Szép-kártyáról. Ez utóbbit a nyárra időzítik. Eközben 200 ezerrel emelkedett a Szép-kártyát használók köre, ez a kedvező adófeltételeknek köszönhető. Ez jelentős forrás a turisztikai szektor számára, tette hozzá. Beindult a lakossági hitelpiac A lakossági hitelpiac is jobban alakul, sokkal jobban, mint a vállalati - mondta Nagy Márton, hozzátéve, hogy a sima lakosságpiaci hitelek is mennek, jelentősen emelkedik a tranzakciók száma. Ugyanakkor ez csak a használt lakásokra igaz, az új lakások terén azonban még nem látni ezt a tendenciát. Azt viszont elismerte, hogy a vállalati hitelpiac terén várat magára a fordulat. Az első két hónapban az építőipar jó számokat produkált, ahogy a vállalatoknál is megmozdult valami, de ez inkább a Baross Gábor hitelprogram elhúzódó hatásának köszönhető. Szerinte főleg hitelkiváltásra ment az a sok pénz, amit a gazdaságba pumpáltak. Hangsúlyozta, lehet arról beszélni, a vállalatok bőséges likviditással rendelkeznek, de ez valójában makro megközelítés - szúrt oda a jegybanknak egyet, Mindenkinek éreznie kell a növekedédést Szerinte az, hogy a növekedés beindult, ami jó kezdet, de jó lenne, ha inkluzív lenne és nemcsak a nagyvállalatokat érintené, hanem mindenki érezné, hogy "jobb lett". Ennek első és legfontosabb része, hogy a foglalkoztatottság tovább növekedett, de ennél is fontosabb, hogy egy év alatt 70 ezerrel csökkent az inaktívak száma. Szintén az inkluzív növekedést segíti a minimálbér emelése mellett az otthonfelújítási program is, ami nem feltétlenül a magasabb jövedelmi tizedbe tartozóknak segít. Az üzemanyagár is egy inkluzív faktor Nagy Márton szerint. Ez egy olyan tényező, ami áthatja az inflációt, az a konjunktúra érzékelést is visszaveti, ezért kellett a kormánynak beavatkoznia. Ahhoz, hogy négy százalékos növekedést el tudjuk érni, szerinte 6 feltételt kell teljesíteni, amiből 5 teljesült: fogyasztás helyreállítása, pipa

beruházási aktivitás újraindítása, pipa

munkaerőpiaci aktivitás növelése, pipa

az ikerdeficit megoldódott, pipa

hitelpiac helyreállítása, pipa

magas exportaktivitás fenntartása, itt gond van, ez a német gazdaság problémájából fakad. Ezért megy megint Németországba tárgyalni a jövő héten. A német kormány összevissza cselekszik - szúrt oda a németeknek, a probléma, hogy az infrastruktúra fejlesztésére nem került sor. Ezzel együtt úgy gondolja, helyre fog állni az exportaktivitásunk, de ezen még dolgozni kell. Megszólal Virág Barnabás Fontos évfordulók és a fontos döntések éve 2024 a magyar gazdaságban - kezdte a beszédét Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Emlékeztetett, 75 éve vettük fel a kapcsolatot Kínával, 20 éve léptünk be az EU-ba és 35 éves a Bankszövetség. Egyszer fenn, egyszer lenn, így jellemezte a magyar bankszektor elmúlt 30 évét. Amire viszont felhívta a figyelmet, hogy a hitelpenetráció alig mozdult, pedig a jegybank és a kormány jelentős támogatásokat adott. Szerinte ez egy olyan kérdés, amit az asztalra kell majd tenni és beszélni róla. A bankrendszer jövedelemezőségét a 90-es évek óta 10 százalékos sajáttőke-arányos megtérülés jellemzi. A tavalyi évi jövedelmezőséggel kapcsolatban megjegyezte, hogy borzasztó nyereségesség jellemezte Ezzel az EU-ban a második legnagyobb nyereséget érte el, ami nem másnak, mint az 1700 milliárd forintos kamatbevételnek köszönhető. Ugyanakkor úgy véli, hogy ez a magyar gazdaság szereplőinek az eredménye, épp ezért hangsúlyozta, hogy ezt arra kell felhasználni, hogy javuljanak a magyar gazdaság pozíciói és tudjon belőle profitálni. Virág Barnabás hangsúlyozta, hogy akkor lesz felzárkózás, ha a hitelpenetráció is emelkedik, enélkül a magyar gazdaság felzárkózása sokkal nehezebb pályán fog megvalósulni. Szerinte a magyar gazdaságban pénzügyi oldalról hatalmas tartalék van. Miközben a magyar családok megtakarítási attitűddel bírnak, ez nem csatornázódik át a magyar gazdaságba, ezen minden szereplőnek változtatnia kellene. Emellett a jövőben minden a zöld átmenetről és a digitális forradalomról fog szólni, amire reagálniuk kell a bankoknak is. Rámutatott: évente 1755-2333 milliárd forint beruházást kell végrehajtani a gazdaságban, hogy a tempót tartani tudjuk. Mi lesz az inflációval? Nem dőlhetünk hátra - mondta a legújabb inflációs adat kapcsán Virág Barnabás, szerinte az infláció ellen folyamatosan küzdeni kell, ugyanis kiemelt fontosságú, hogy versenyképesen tudjunk termékeket előállítani.