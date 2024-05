Szja-bevallás: még nem késő lehajolni a 150 ezer forintért

Vészesen közeleg az adóbevallási határidő, amely azt jelenti, hogy az önkéntes pénztári tagok is eddig, vagyis május 21-ig rendelkezhetnek az adókedvezmény visszatérítéséről. Az adó-visszaigénylést követően az összeget a pénztári számlájukra történő befizetések után vehetik igénybe a befizetett összeg 20 százalékáig, de maximálisan 150 ezer forint erejéig.

Jelentős összegeket hagynak bent a pénztártagok évente / Fotó: Shutterstock

Ha nem rendelkezünk róla, elvész az összeg

A nyugdíjpénztárak minden évben felhívják az egészségpénztári tagjaik figyelmét arra, hogy személyijövedelemadó-bevallásukban feltétlenül rendelkezzenek visszaigénylésükről, különösen akkor, ha még papíralapon töltik ki, hiszen ennek hiányában elvész az összeg. Megdöbbentő adatról számolt be lapunknak a Prémium egészségpénztár: közleményükben azt írták, hogy a bevallási határidő előtt két héttel a jogosult Prémium egészségpénztári tagok mindössze 22 százaléka, míg az önkéntes nyugdíjpénztári tagok 16 százaléka kapta vissza pénztári számlájára az adókedvezmény összegét.

Sokan hagyják az utolsó pillanatra

A többiek még nem rendelkeztek a visszautalásról, vagy az még nem érkezett meg. Közismert, hogy sokan hajlamosak az utolsó pillanatra hagyni bevallásukat, de míg azt kivétel nélkül szinte mindenki elintézi, addig az adókedvezmények visszaigényléséről ez nem mondható el. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) szerint a jó hír az, hogy egyre többen figyelnek oda, és egyre kevesebb pénzt hagynak így veszendőbe menni, viszont az átlagos pénztártag továbbra is nagyon messze van attól, hogy teljes egészében ki tudja használni az szja-visszatérítési plafont.

Még mindig jelentős összegeket hagynak bent a tagok

– hangsúlyozzák.

Csökkenő tendencia

Nagy Csaba, az ÖPOSZ elnöke elmondta, a tagpénztáraikhoz 2021-ben érkezett befizetések esetében

a veszni hagyott különbség még több mint hétmilliárd forint volt, 2022-ben viszont ez már alig haladta meg az ötmilliárdot,

vagyis e téren javuló tudatosságról beszélhetünk.

Az ÖPOSZ adatai egyébként azt mutatják, hogy más téren is egyre tudatosabbak az öngondoskodók: hiszen amellett, hogy folyamatosan nő a nyugdíj- és egészségpénztári tagok összlétszáma, amely a múlt év végén már elérte az 1,04 millió főt, évről évre növekedést mutat az öngondoskodásra fordított összeg is. A pénztárszövetség elnöke felhívta az adózók figyelmét arra, hogy az adóvisszatérítés összege nem osztható meg, vagyis csak egyetlen pénztári számla jelölhető meg, ráadásul további feltétel, hogy ezen a számlán az adóévben befizetésnek, jóváírásnak, lekötésnek, illetve szolgáltatás-igénybevételnek kellett történnie.

Nőtt a befizetések összege

2023-ban a pénztárszövetséghez tartozó kasszákhoz összesen 198,7 milliárd forintot fizettek be az öngondoskodó tagok és a munkáltatók az egy évvel korábbi 180,2, illetve a 2021-es 167,2 milliárd forintot követően, amit a megelőző év befizetései után visszaigényelt 30,9 milliárd forint egészített ki. Az adatokból jól látszik, hogy a visszatérítésről való rendelkezés során arányaiban jóval többen választják a már rövid távon és sokoldalúan felhasználható egészségpénztárakat a hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítások helyett.

Egyszerű, mint a pofon

Az elektronikus bevallást beadók esetében mindössze néhány kattintáson múlik, hogy megkapjuk-e az adó-visszatérítést, az szja-bevalláshoz tartozó nyilatkozat kevesebb mint egy perc alatt kitölthető. A rendkívül megkönnyítette a visszaigénylést: ha valaki csak egy pénztárban tag, akkor a NAV kitöltő programja eleve kitölti a bevallás ezen részét is, ha több pénztárban is tag, akkor szükséges csak kiválasztania, melyik pénztárba kéri vissza a pénzét. Azoknál, akik a pénztári tagság mellett nyugdíjbiztosítással, illetve nyugdíj-előtakarékossági számlával is rendelkeznek, akár a 280 ezer forintot is elérheti ez az – emlékeztetnek a szakértők.