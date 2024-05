„Már a korábbi tulajdonosoknál is tervben volt a szálloda teljes körű felújítása, ám ez különböző gazdasági tényezők miatt elmaradt – egészen addig, amíg mi meg nem vettük 2023 augusztusában. Emiatt be is kellett zárni a létesítményt fél évre. Május elsején viszont elérkezett a pillanat, újra megnyitotta kapuit a ház, ami már önmagában is egy csoda. Rövid idő alatt kellett ugyanis korszerűsíteni a szobákat, szigetelni az épületet, kicserélni a nyílászárókat, miközben kialakítottuk a teraszok megfelelő rétegrendjét, új burkolatot kaptak a rendezvénytermek, ráadásul olyanokról sem feledkeztünk meg, mint a szőnyegpadlózás, a konyhatechnológia és a wellnessrészleg korszerűsítése. Természetesen a gépészet is megújult, akárcsak a medencetér, az összes kezelő és terasz. Hárommilliárd forintot költöttünk el eddig erre a projektre” – mondta a Világgazdaságnak a LifeStyle Hotel Mátra megnyitója kapcsán Zentai Péter tulajdonos.

Hárommilliárd forintból újult meg a LifeStyle Hotel Mátra / Fotó: LifeStyle Hotel Mátra

Egy alkalmazottat sem küldtek el a felújítás alatt

A 117 szobás, négycsillagos superior minősítésű mátraházi LifeStyle a Hillaris Hotels szállodalánci portfólió első magyarországi tagja.

Az üzletember egy korábbi interjúban elárulta, hogy a hazánk leggazdagabb családjához tartozó Ruszlán Rahimkulov ugyan több tucat cégben volt már az üzlettársa, és jelenleg is több közös vállalkozásuk van, de a Hilaris Hotels száz százalékban az övé.

„Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország egyik legszebb lokációjában tudunk szállodát üzemeltetni. Az sem titok, hogy a korábbi tulajdonosok nyertek állami támogatást a LifeStyle Hotel Mátra felújítására, ezt a pályázatot azonban már mi valósítottuk meg. Több mint 819 millió forintnyi uniós forrás lett felhasználva a munkálatokat során” – tette hozzá Zentai.

Hangsúlyozta:

a bezárás alatt egy alkalmazottat sem küldtek el, mindenki megkapta a teljes munkabérét, ami több százmillió forintjában került a cégcsoportnak.

„Itt nem az anyagi szempontok érvényesültek, hanem a társadalmi felelősségvállalás, főleg, ha ezzel a magyar családokon is tudtunk segíteni.”

Az ingatlanfejlesztő szerint a LifeStyle több mint hotel, köszönhetően az egész Kelet-Európában egyedülálló egészségügyi csomagjainak. Ezek közül is kiemelkedik a holt-tengeri lebegés, amellyel nyolc óra alvás váltható ki, és amelynek eredményeként

megvalósul a lebegés élménye, a teljes ellazulás a magas sótartalmú vízben.

A szervezet közben mentesül a gravitáció hatásai alól, a súlytalanság állapotába kerül a test, és

maximális a stresszoldás, a teljesen ingermentes környezetben ugyanis az agy ki tud kapcsolni.

Ebben az állapotban beindulnak az öngyógyító folyamatokat is.

„Olyan szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a vendégeink ezenkívül, mint a magasnyomású oxigéntartály, a nyirokkezelés (nyirokcsizma-masszás) vagy a hidegterápiás kriokabin, amelyben mínusz 130 fokon három percet lehet eltölteni, és ezzel egyidejűleg az immunrendszert erősíteni” – jegyezte meg a szállodatulajdonos. Arról is beszélt, hogy a Szent Magdolna Kórházzal együttműködésben nyílt az Amethyst Medical Spa, ahol a legmodernebb eszközök és terápiák biztosítják a testi és lelki megújulást, akár műtéteket követően is.

Krausz Gábor executive chefként, Zentai Péter tulajdonosként tevékenykedik a Hilaris Hotelsnél / Fotó: Hilaris Hotels

Krausz Gábor: a hagyományos ételeket modern köntösben készítjük el

Kiemelte: megerősítették a hotel családbarát jellegét új gyerekjátszó szobával és egész napos foglalkozásokkal, míg az ételkínálatot a médiából is jól ismert Krausz Gábor executive chef vezetésével gondolták át, ő felel a Hilaris portfóliójába tartozó létesítményekben a gasztronómiáért. Az egészségtudatos táplálkozási trendeket ötvözték a magyarok által kedvelt és megszokott fogásokkal.

„A hagyományos ételeket modern köntösben, a mai konyhatechnológiákkal készítjük el, és a lokálisan beszerezhető legjobb alapanyagokat fogjuk használni. Fontos számunkra a fenntarthatóság és a környezetvédelem – a hoteleink például 2024. december 31-re teljesen papírmentesek lesznek –, így mivel a jelenlegi szállodáink mind erdőben találhatók, adott, hogy a vadak, illetve különböző gombák is megjelenjenek majd a menüsorban” – nyilatkozta az Indexnek még a nyitás előtt Krausz.

A környezettudatosan közlekedőket új elektromos autótöltőkkel várják a Mátra szívében, de bővítették a kültéri sporteszközöket teqballasztallal és petanque-pályával is, rossz idő esetén pedig modern bowlingpálya várja a játszani vágyókat, de sakkozni, kártyázni is lehet náluk, miközben animátorokból és fellépőkből sem lesz hiány.

Nem az volt a célja a koncepciónak, hogy elérjék az ötcsillagos kategóriát, hanem hogy minél szélesebb közönséget tudjanak bevonzani: magyaroktól magyaroknak

– foglalta össze a projekt lényegét Zentai Péter.

A fentiek érdekében kifejlesztettek egy finanszírozási megoldást, az úgynevezett buy now pay later (vásárolj most, fizess később) rendszerre alapozva. „A Hilaris-csapat ötletét a februárban csatlakozó Bibók Roland pénzügyi igazgató dolgozta ki és ültette át szállodai környezetre. A szolgáltatás az InstaCash digitális részletfizetési platformján keresztül vehető igénybe, amelyhez csupán egy néhány perces online ​ellenőrzés ​szükséges” – közölte.

A Hilarisnél azt szeretnék, ha a vendégek nem azt éreznék, hogy ez egy nyomasztó hitelfelvételi procedúra, inkább úgy tekintenének rá, mint egy újfajta fizetési módra: a pihenni, feltöltődni, gyógyulni vágyóknak pontosan ugyanannyiba kerül a szállodai díj, csak részletekben, miközben az összeget nem terheli kamat vagy kezelési költség.

„Ennek a fizetési módnak a bevezetésével szeretnénk lebontani azokat a pénzügyi akadályokat, amelyek a minőségi pihenés útjában állnak” – mondta Zentai.