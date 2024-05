Nagy Márton: Európa és Kína összekapcsolása mentheti meg a kontinens gazdaságát

A 2010-ben elindított keleti nyitás eredményeként mára Kína nyugati nyitásának egyik fő csatornája Magyarország lett Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint.

Nagy Márton / Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető a Magyar Nemzetben megjelent publicisztikájában felhívja a figyelmet arra, hogy az EY befektetési barométere szerint 2022–2023-ban 70 százalékos növekedést mutatott hazánk az új üzemek létesítésében – miközben Európa-szerte visszaesés tapasztalható –, és az FDI-projektek is 54 százalékkal nőttek, ami rekordnak számít a kontinensen.

A konnektivitás megőrzése alapvető fontosságú

Nagy Márton szerint ezért kijelenthető, hogy a konnektivitás megőrzésével és megerősítésével az értékláncok háborús átrendeződésének egyik fő nyertesévé váltunk, és Kínának is köszönhetően hazánk világszinten dobogós helyre léphet fel a jövő high-tech iparágát jelentő akkugyártásban.

A nemzetgazdasági miniszter arra is felhívja a figyelmet, hogy

az elmúlt hónapokban sajnálatos módon lelassult az elektromosautó-piac egész Európában, így a többi országnak már nehezebb dolga lesz a beruházások bevonzásában.

Az elektromos autók eladásainak lassulását Nagy Márton két okra vezeti vissza, az e-autókkal szembeni negatív hangulatkeltésre a sajtóban és az európai kormányok elbizonytalanodására az elektromobilitás terén. Ez utóbbi főként a kínai cégek teljesítménye és európai megjelenése miatt lehet, amire olcsó menekülőútként merül fel a támadó-büntető protekcionizmus, azaz saját vízió és teljesítmény hiányában a versenytársak ellehetetlenítésére tett kísérlet.

A tárcavezető szerint azonban ez téves út, hiszen

a jövő már beépült a hagyományos nyugati autóiparba is.

Ezt bizonyítja, hogy ma a Samsung SDI akkumulátorai már az Audi autóiban vannak, az SK Innovations termékei a Volkswageneket hajtják, a Mercedesek a CATL akkumulátoraival mennek, a BMW-k pedig az EVE Power által gyártott akkumulátoroknak köszönhetik teljesítményüket.

A kínaiak közvetlenül termelő tőkét hoznak

Nagy Márton szerint az külön üdvözlendő, hogy a kínaiak döntően közvetlenül termelő tőkét hoznak, ami újabb fejlesztéseket von maga után. Arra is felhívja a figyelmet, hogy a BRI (Belt and Road Initiative, Övezet és út kezdeményezés) keretében többek között a Budapest–Belgrád vasút mellett öt másik infrastrukturális projekt is folyamatban van, amelyekkel még jobban bekapcsolódunk majd a világ gazdasági vérkeringésébe, és a magyar szereplők közvetlenül tudnak nemzetközi piacaikhoz eljutni.

A tárcavezető Magyarország nagy sikerének tarja, hogy a Kelet és a Nyugat közötti globális gazdasági konfliktusnak a köztes, semleges övezetévé tudtunk válni, és ma hazánkba jönnek azok, akiknek beszűkültek a lehetőségeik. Miközben Szlovákiából és Csehországból a német tőke kivonul, addig hozzánk beáramlik.

A magyar uniós elnökség az uniós elektromobilitási stratégiát is érinti

Nagy Márton szerint az a sors jól időzített adománya, hogy most kerül hazánkra a sor az uniós elnökségben, olyan országként, amely sikereket ért el a gazdasági világok szétszakadásának megakadályozásáért. A magyar elnökség programjára is utalva pedig arról ír, hogy uniós szinten is mindenki azzal járna még jobban, ha a globális versenyben is újra egyre versenyképesebb uniós gazdaságot működtetnénk, és kialakítanánk az e-mobilitásra való áttérés valós életre reflektáló, reálisan megvalósítható, ideológiamentes európai stratégiáját.

A nemzetgazdasági miniszter szerint azt mindenkinek fel kell ismernie, hogy

az elektromos átállás meg fog történni, így a 2030-as években döntően elektromos autókat fognak gyártani az európai autóipar szereplői is.

Az elektromosautó-ipar lassulása is pont az átállás tervének hiányából fakad, miközben Kína vezető hatalommá vált a járműiparban.

A tárcavezető szerint a stratégiaalkotáshoz az is szükséges, hogy kimondjuk,

mára Európa elvesztette versenyképességét, a kontinens termelékenysége az amerikai és az ázsiai versenytársak mögött kullog,

miközben a nyugati politikusok többsége a valóságtól elszakadt ideológiai csatákba menekül. Bár a versenyképességi gondolkodás megjelent az iparpolitika terén, félő, hogy Európa egyszerűen az agresszív protekcionizmushoz nyúlna, tartva a versenytől.

Nagy Márton szerint az unió soros elnökeként bemutatjuk az elektromos autózást erősítő stratégiánkat, mely az elektromos autók iránti bizalom újraépítésétől a nagy ívű uniós támogatási programokig terjed. De annak része a szükséges infrastruktúra fejlesztése és a kutatás-fejlesztés gyorsabb, egyszerűbb támogatása.

A miniszter hozzáteszi, hogy a kereslet élénkítése tekintetében is van feladat, érdemes lehet akár több ezer eurós támogatást nyújtani az új elektromos autók vásárlásra, de a használt piacot is mielőbb lábra kell valahogyan állítani. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a nyugat-európai autóipari vállalatok mára úgy döntöttek, hogy a versenyképes Kínával együtt akarnak működni, hogy tanuljanak a kínai cégektől. Ezért fontos lenne elkerülni a Kína-ellenes európai büntetővámokat.

Nagy Márton szerint ugyanis Európa és Kína összekapcsolása kisegítheti a válságban lévő Európa autóiparát és gazdaságát is.