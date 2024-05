Minőségi problémák miatt vonnának ki a forgalomból egy népszerű állatgyógyászati terméket

Legalább akkora probléma az antibiotikum, mint amekkora segítség A baljós jövendölés szerint 2050-re az antibiotikum-rezisztencia lehet a legfőbb halálozási ok a rákot megelőzve, miután arra is szedjük, amire nemcsak felesleges, de hasztalan is. Legalább annyi problémát okoz tehát az antibiotikum, mint amennyit segít – és sokba is kerül a problémakör kezelése az Európai Uniónak is.