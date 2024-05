Pénzügyi tanácsok profiktól: 6 kevésbe ismert tipp, amire nem biztos, hogy eddig gondolt

Olcsón vásárolni pillanatnyi öröm – egyes számú közhely a pénzügyi tanácsok között –, de ha a termék silány, akkor hosszú távon sokat kell költeni a cseréjére. A szakértők azt tanácsolják, koncentráljunk a minőségre, inkább költsünk többet, ha tartósan jó termékre vágyunk. Érdemes követni a minőségi áruk használt piacát vagy a szezonvégi leértékeléseket – írja a Huffpost cikke.

A legjobb pénzügyi tanácsok mindig figyelembe veszik az egyéni szokásokat, értékrendet, életformát / Fotó: Shutterstock

Ne legyen túl szigorú a költségvetésünk

Jó, ha részletes költségvetést készítünk, hogy nyomon követhessük pénzügyi céljainkat, de ha túlszabályozzuk a gazdálkodásunkat, az kiégéshez vezet a profik szerint. Az sem tartható, ha egyik napról a másikra meg akarjuk változtatni a pénzügyi szokásainkat, mert nem fogjuk tudni betartani. A szakértők azt javasolják, apró változtatásokkal kezdjük, egy-egy dolgot alakítsunk át a költési és megtakarítási szokásainkban, majd ha ezek rutinná váltak, lehet újabbakat bevezetni. A költségvetésben legyen helye az olyan kiadásoknak is, mint a vacsora családdal vagy barátokkal, ne ezeket húzzuk le rögtön, csökkentsünk máshol, nem ezek a legjobb spórolási trükkök.

Ügyeljünk a kényelmes fizetési szolgáltatásokra, például az automatikus megújításra

A mai világban nagyon könnyű úgy pénzt költeni, hogy eszünkbe se jut, hogy éppen folyik el a pénz valahol. Ha túl könnyen vásárolunk a webshopokban, az súlyos költekezéshez vezet. A szakértők azt tanácsolják: lassítsuk le magunkat, hogy a pénzköltés tudatosabb döntés legyen. Ehhez nagyon hasznos az old school bevásárlólista. Írjuk össze az igényeinket, majd vásárlás előtt nézzük át, valóban kell-e az a holmi, tényleg szükség van rá?

Előfizetések esetén könnyű elfelejtkezni az „automatikus megújítás” beállításról. A profik rendszeresen átnézik és megtisztogatják az előfizetéseiket, és lemondják azt, amelyik már nem használják. Néha a legegyszerűbb megtakarítási ötletek sokkal többet hoznak, mint gondolnánk.

Automatizáljuk a megtakarításokat

A profik szerint automatizálni kell az összes megtakarítást, mert ha elkezdünk gondolkodni rajta, hogy másra is költhetnénk azt a pénzt, akkor abból már baj lesz. Állítsuk be a rendszeres utalások közé a megtakarításra, a nyugdíjra, nyaralásra, egészségügyi ellátásra szánt összeget, hogy azzal már ne számoljunk, ne is férhessünk hozzá, csak majd akkor, amikor valóban szükség lesz rá.

Nézzük át a bankszámlakivonatot

A tolvajok gyakran kis összegekkel tesztelik a bankkártyákat, nem feltétlenül viszik el az összes rajta lévő pénzt. A kis összegeket hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni, ha ezt elmulasztjuk, abból nagyobb baj lehet. Ha olyan összeget látunk a számlánkon, ami nem ismerős, azonnal jelentsük a bank ügyfélszolgálatán.

Legyen egy fő befektetési számlánk, és egy másik a rövid és középtávú projektekhez

Egyes pénzügyi tanácsadók azt javasolják, a hosszú távú mellett legyen középtávú befektetésünk is. A középtávú célok között szerepelhet egyebek között lakásvásárlás, tandíj, vállalkozás indítása. Arra törekedjünk, hogy a portfóliónkat a konkrét célokhoz és időhorizonthoz igazítsuk, mert ezzel időt és pénzt takarítunk meg – hívják a figyelmet a szakértők.

Melyek a legjobb tippek spóroláshoz? Mindenkinek más jön be!

A pénzügyeink kezelése nagyon személyes, az értékeinken és életkörülményeinken alapulnak a döntéseink, így nincsenek mindenki számára egyformán érvényes szabályok. Meg kell érteni, mindenki számára mások a prioritások, magunkat kell a legjobban ismernünk ahhoz, hogy jól gazdálkodjunk a saját pénzünkkel. Térképezzük fel, mi igazán fontos számunkra, milyen típusú otthont szeretnénk, milyen hobbik tesznek boldoggá, majd azt is, hogyan tudjuk ehhez megkeresni a szükséges pénzt, milyen típusú befektetéseket hajtsunk végre. Rugalmasan kell reagálni a napi történésekre, változtathatunk a saját pénzügyi szabályainkon, ha a környezet is markánsan változik. A legjobb dolog, amit beépíthetünk a pénzügyi terveinkbe, az a rugalmasság – összegezték a szakértők a kevésbé közismert megtakarítási ötletek listáját.