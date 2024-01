Az ukrán állami Ukrzaliznicja társaság főként belföldi alkatrészek felhasználásával olyan gabonatartályos kocsit gyárt, amely képes a volt Szovjetunió 1520 milliméteres széles nyomtávján és a szomszédos uniós országok 1435 milliméteres szabványos nyomtávján egyaránt közlekedni – írja a A Railway Gazette International.

A határátlépés már nem akadály az új ukrán gabonavagonnak

Fotó: Ukrainian Railway

A Type 19-8005-U nevű kocsi kapacitása 70 tonna és 104 köbméter. Öt rakodó- és hat kirakodónyílása van. Legfeljebb 120 kilométer/órás haladásra tervezték. „Az növeléséhez nemcsak a határ menti infrastruktúrát kell fejlesztenünk, hanem a gördülőállomány mennyiségét és minőségét is javítanunk kell” – mondta Jevhen Liascsenko, az UZ elnöke december 15-én. Közölte, hogy Ukrajna történetében most először készült az Ukrzaliznicja üzemében gabonakocsi, amely alkalmas az Ukrajnában és az EU-országokban történő áruszállításra is. A jármű műszaki paraméterei illeszkednek az infrastruktúra összes követelményéhez, jellemzőjéhez és méretéhez. A társaság meg kívánja kezdeni az ilyen kocsik tömeggyártását.

Mindazonáltal az európai búzatermesztők és -kereskedők nem fogadják túl szívesen az ukrán búzát, mert az lenyomja a termény árát az uniós országokban.