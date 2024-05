Veszélyre figyelmeztetnek a szőlőültetvényeken

Bár a múlt heti hűvösebb időben a szőlő növekedése megállt, és a betegségek veszélye is alábbhagyott, a gazdálkodók nem lazíthatnak: szükség van a permetezésre. A melegebbre forduló időjárás a lisztharmat veszélyét is növeli, és védekezni kell a gyomok ellen is.

2024.05.06. 12:05 | Szerző: VG

Az elmúlt hetet változatos időjárás jellemezte, egy hidegfront miatt erősen lehűlt a levegő, ennek hatására megállt a szőlő növekedése, majd lassan újraindult – tájékoztatta a Teol.hu-t Gabi Géza szekszárdi növényvédelmi szakmérnök. A szőlőben idén minden korábban van, és most a lisztharmat ellen is kell védekezni / Fotó: Löffler Péter Mint mondta, a hideg idő miatt a betegségek veszélye is alábbhagyott. A melegedést követően, csapadék érkezése esetén lehet majd veszélyesebb a helyzet. Az időjárás miatt 16-17 nappal van előrébb a vegetáció a megszokottnál. Kíváncsian várjuk, hogy a szőlőre hogyan hat ez az időjárás, és a virágzás kezdetének időpontja mikorra fog esni – mondta a szakmérnök. Szerinte, aki most permetez, jól fog járni, mert a lisztharmat a tünetmentes, már védett ültetvényekbe sokkal később tud majd „beköltözni”. A lisztharmat elleni védekezés mellett fontos teendő a mostani időszakban az atkák elleni védelem. Nem csak a lisztharmat veszélyeztet A hajtásokon sok helyen megjelentek a levélatkák és a gubacsatkák is. A gubacsatkák elleni hatékony védekezésnek ez az utolsó időpontja – hangsúlyozta Gabi Géza. Amikor ugyanis már kialakul a gubacsnál a nemez a levelek fonákján, akkor már csak szerény hatékonysággal védekezhetünk a kártevő ellen. A nagy adagú kénnel végzett permetezés ebben az időszakban nagyon hatásos ellenük. Megismételve, kétszer egymás után a kénes lemosásszerű permetezést, egyedszámuk annyira lecsökken általában, hogy ezek után közepesen fertőzött ültetvények esetében nincs szükség speciális atkaölő szeres kezelésre a továbbiakban, nyár elejéig. Erős fertőzés esetén azonban ne sajnáljuk – az egyébként nem olcsó – speciális atkaölő szereket kijuttatni. Támadnak a gyomok is Megfigyelhető az ültetvényeken az is, hogy a tarka szőlőmoly gyengén, de folyamatos rajzik. A szex-feromon csapdák átlagosan csak 3 darabot fogtak a héten. Az első lárvák megjelenése nagyon korán, május 10-e körül várható. Ezt követően egy héttel, a tömeges lárvakelés idejére érdemes időzíteni a kontakt rovarölő-szeres kezelést. Amennyiben nem akarjuk, hogy a lárvák kelése megkezdődjön, megelőzhetjük azt kitinszintézis-gátló készítmény használatával, amelyet a rajzáscsúcsban kell majd kijuttatni. A gyomok ellen is most kell védekezni, a tapasztalatok szerint a mezei acat és az apró szulák már elérte a 20-25 centis fejlettséget. Mechanikai talajműveléssel (kapálással) vagy vegyszeresen védekezhetünk ellenük. Sorkezelés formájában kijuttatva a glifozát hatóanyagú szereket, eredményesen tarthatjuk gyommentesen a szőlőt. Az említett hatóanyag minden magról kelő és évelő gyomnövényt irt. Kijuttatásakor ügyeli kell arra, hogy a permetlé nem érheti a kultúrnövény zöld részeit, ezért elengedhetetlen a törzs és kordonkar tisztítása. Hetekkel előrébb jár a szőlő fejlődése, a permetezés is korábbi feladat lett A melegben berobbant a szőlők fejlődése is, a hűvösebbre fordult időjárás azonban lelassította a növekedést. A jó termés érdekében most kell nagyon vigyázni, a szőlő növényvédelme fontos feladattá vált, különösen a lisztharmat elleni védekezés. Országszerte Újabb több száz millió forintos hotelfejlesztés valósult meg, ezúttal HerceghalmonIndul a szezon: a tiszai nyaralóhajók idén is népszerűekHárom lovat csíptek halálra a méhek Ivánban – fotókTöbb száz millióért bővítik a ZalaZone tesztközpontot