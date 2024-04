Továbbra is talaj menti fagyokra kell számítani éjszakánként

Szeszélyes április: hózápor is előfordulhat Magyarországon – mutatjuk, hol Csütörtökön keleten továbbra is erősen felhős vagy borult lesz az ég, és szórványosan előfordulhat eső, zápor. Péntek hajnalban a Zempléni-hegységben hózápor is előfordulhat, de hétfőn is havazhat a hegyekben.