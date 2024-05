Most esik az eső, de hétvégére visszatér a nyár

A hétvégén már visszatér a napsütés a mai esős idő után, ugyanis szombaton a hajnali, reggeli ködfoltok feloszlása után sok napsütésre számíthatunk kevés fátyolfelhővel – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből. Északkeleten esetleg még lehetnek elvétve záporok, de a szél gyenge marad, és a hőmérséklet is 25 fok körül alakul.

Fotó: Northfoto

Pünkösdvasárnap aztán többórás napsütésre számíthatunk, ám a gomolyfelhőzet is erősen megnövekszik, miközben elszórtan – főként délen és keleten – zápor és zivatar is előfordulhat, és néha a délkeleti szél is megélénkülhet. A levegő 24–29 fokig melegedhet fel.

Pünkösdhétfőre is hasonló idő várható, tehát napsütés és gomolyfelhők válthatják egymást,

elszórt záporokkal, zivatarokkal, miközben a hőmérséklet továbbra is 25 fok körül alakul.

A pünkösd utáni napokon már erősen gomolyfelhős időre számíthatunk több záporral és zivatarral, esetleg felhőszakadással, ám a hőmérő higanyszála így is felkúszhat 27 fokig is. A tartósan csapadékos tájakon lehet hűvösebb.