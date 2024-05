Nem vész el, csak átalakul az elkobzott illegális tűzifa

A kormány és a hatóság közös célja, hogy az illegális fakereskedelemtől is megvédjék a magyar fogyasztókat, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) folyamatosan ellenőrzi a közúti fuvarozókat, a telephelyeket és az online hirdetési felületeket is – hívta fel a figyelmet Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.

A tűzifa, melyet jogtalanul tulajdonítanak el, jótékony célra lesz felhasználva / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az államtitkár kifejtette, hogy a Nébih EUTR ellenőrei összegezték a tavalyi évben a faanyag-kereskedelmi lánc felügyelete során hozott intézkedéseket. A felügyelők 664 köbméter tűzifa, fűrészáru és fűrészipari anyagmaradék, továbbá 20 köbméter oszlop elkobzását kezdeményezték. Az Agrárminisztériummal szorosan együttműködő Nébih adatai szerint az 1351 ellenőrzésen megközelítőleg 33 kamionnyi rakománynak megfelelő illegális faterméket vontak ki a forgalomból, megóvva ezzel a csalástól, az átveréstől a tűzifavásárló magyar családokat.

Hozzátette: a 2022-es és a 2023-as év munkájának eredménye az is, hogy az elkobzott faanyagból tavaly tizenegy szervezetnek – egyházi jogi személynek és önkormányzatnak – adtak át 450 köbméter tűzifát és oszlopot. Az elkobzott fatermékek díjmentes, közcélú tulajdonba átadása 2020-ban kezdődött, és ha a fogyasztóbarát magyar kormányon múlik, ez a gyakorlat a jövőben sem változik – jelentette ki az államtitkár.

A hatóság folyamatosan ellenőrzi a közösségi médiában a fatermékek eladásáról szóló hirdetéseket is. Összesen 819 hirdetést ellenőriztek tavaly, 185-öt, azaz minden ötödiket eltávolíttatták, hogy megóvják a magyar embereket az átveréstől. A jogszerűtlen hirdetések adatai a Nébih honlapjára is felkerülnek, ezzel is segítve a fogyasztók tájékozódását.

Az elkobzott fatermékek díjmentes, közcélú tulajdonba átadása 2020-ban kezdődött / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A biztonságos tűzifavásárlást az ingyenes Tűzifát OKOSAN elnevezésű online kereső szolgáltatás is segíti – ismertette az államtitkár. A Nébih keresőjével könnyen megtalálhatják egymást a megbízható származású, ellenőrizhető minőségű terméket kereső fogyasztók, valamint a tisztességes erdőgazdálkodók és kereskedők. A Tűzifát OKOSAN rendszer a magyar családok védelme mellett a hatóság munkáját is megkönnyíti: segíti a kockázatelemzést és növeli az ellenőrzések hatékonyságát – mondta Nobilis Márton.