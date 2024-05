Nem a kozmoszban, hanem piacon lesz kapható a debreceni űrpaprika

Fári Miklós, a Debreceni Egyetem professor emeritusa és a kutatás koordinátora részletesen mesélt többek között arról is, hogy az űrnövények, – így például az űrpaprika is – forradalmi változást okozhatnak az élelmiszer- és a gyógyszeriparban egyaránt – derült ki a HAON cikkéből.

Fári Miklós és az űrpaprika / Fotó: Czinege Melinda

Mint írták, a tavasz a természet kivirágzása mellett a kertet művelők veteményes időszakát is jelenti. No persze a magok elültetését követően is rengeteg teendő akad: öntözni, gondozni kell a földet, és még az időjárásnak is kedvezőnek kell lennie ahhoz, hogy szép és bőséges legyen a termés.

A NASA és a Debreceni Egyetem közösen kísérletezik az űrpaprika projekten

A kutatás koordinátora elmondta, milyen innovációt rejt magában az említett növénnyel való különös kísérlet. Fári Miklós úgy véli, hogy Farkas Bertalan űrutazásával kezdődött az álmodozás arról, hogy további kísérleteket végezzenek a kozmosszal kapcsolatosan Magyarországon. Az 1980-as években termesztettek először paprikákat portok (a virágos növény porzójának az a része, ami a virágport tartja) segítségével hazánkban, ami világviszonylatban is egyedülálló biotechnológiai módszer volt – innentől kezdve mindig szerepelt magyar vonatkozás a paprikával kapcsolatos kutatásokban.

mindaddig nem létezett hivatalosan a magyar űrpaprika fogalma, míg néhány évvel ezelőtt orosz kutatók a Debreceni Egyetem vezetősége által készített javaslatok közül ki nem választották.

A professzor elmondta, hogy a NASA titokban már dolgozott ugyanezen a projekten a hazai kezdeményezéstől függetlenül, végül 2021 áprilisában összeértek a szálak: keresztezési program indult, és hibrid növények születtek.

Nemcsak az űrpaprika, hanem annak zöld hajtásai is ehetőek

Nem tudtuk, hogy a termésen kívül más érték is van a paprikában: ez pedig a növény levele. Soha senki nem nemesítette még salátalevélként. A magyar űrpaprikában az az érték, hogy nincs benne antinutritív, azaz mérgező anyag, nem úgy, mint például a burgonyában – mutatott rá Fári Miklós.

Hozzátette: olyan összetevőket is felfedeztek a zöldségben, amelyek kiemelkedően fontos szerepet töltenek be az űrtáplálkozásban. Sőt, kiderült, hogy C-n kívül B- és K-vitamint, valamint luteint is tartalmaz, ami védelmet nyújt a sugárzás ellen.

Mi a különbség a hagyományos és az űrpaprika között?

A professzor rámutatott: űrnövények esetén lényeges kérdés, hogy egy légköbméterben mennyi viráguk van, azok hányadrésze köt és ez mennyi időt vesz igénybe. A kötés lényege, hogy minél rövidebb legyen, általában a legjobb körülmények között ez egy centiméter, ami nemcsak a térbeli mértékegységet, hanem az időintervallumot is jelenti. Ezt a folyamatot magkezeléssel lehet gyorsítani, így akár 40 helyett 30 nap alatt is megjelenhet a növény első virága.

Ami talán a legnagyobb eltérés a hagyományos és az űrpaprika között az az, hogy utóbbit LED-fénnyel világítják meg biodrome nevezetű berendezésekben, így különböző spektrumok változtatására lehet irányítani a fitokémiai összetételt.

Tehát, bizonyos anyagokból kevesebbet és többet is termelhet a növény, ezt pedig kémiai analízissel lehet mérni.