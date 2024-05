Megjelent a piacokon a tavasz hírnöke, a hazai fóliás eper. Már egy hónapja a külföldről származó változatát is lehetett kapni a boltokban, de a hazainak teljesen más az íze – írta a TEOL a magyar gyümölcstermésről.

Beindult az eperszezon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A lap tudósításából kiderült, hogy már pár napja lehet kapni a hazai hidegfóliás eperből Tolna vármegyében is. Az egyik családi vállalkozó, a szedresi Bogdán Mária elmondta, az enyhe tél miatt idén korán megindult a fólia alatt az eper virágzása, és az érés folyamatos volt a hűvösebb idő ellenére is. Egyelőre nem nagy tételben, de folyamatosan szedik az első hazai gyümölcsöt, és egyszerre három városban – Tolnán, Pakson és Szekszárdon – is árulják. Úgy számolnak, hogy két hét, mire dömping lesz a fóliás eperből, addigra az árak is szelídülnek majd. Jelenleg fél kilós kiszerelésben árulják, kilóját 2400 forintos áron, ami a tavalyinál olcsóbb.

Olcsóbb a kilója, mint tavaly ilyenkor volt

A nagybani piacon már számos termelő árulja portékáját, de összességében még lényegesen kevesebb áru van a megszokottnál, olvasható a FruitVeB oldalán. Az állományok állapota kifejezetten jó, fagykárok csak elvétve, lokálisan jelentkeztek az idén. A fűtött termesztés a vége felé közeledik, de hazánkban az üvegházi és a fűtött termesztés mindössze pár tíz hektárt jelent, ami a bőven 800 hektár feletti teljes területet tekintve nem meghatározó. Bár a spanyol és görög tételek miatt jelentkezett némi importnyomás, összességében jó áron, nagy kereslet mellett értékesítették a fűtött termelésből származó szamócát a hazai termesztők.

A hazai termelők tartják a minőséget / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Könnyen meg lehet különböztetni a hazait az importtól

A hidegfóliás állományokat most kezdik szedni, ennek ára a nagybani piacon jellemzően kilónként háromezer forint körül van. A magyar szamóca minősége az idén kifejezetten jó, még az mellett is nagy a kereslet, olyannyira, hogy egyértelműen keresleti piac alakult ki. A termelési költségek emelkedése ellenére a hazai termelők tartják a minőséget, és erre a jó kondícióban lévő állományok miatt az idén vélhetően a továbbiakban sem lehet majd panasz.

A magyar eperáraknak utánajárt a HAON is. A lap megkérdezte Kocsis Mártont, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet szakmai referensét, aki elmondta: a magyar eper jellemzően három fázisban jelenik meg a piacon, április elején-közepén a fűtött fóliás termés kerül a piacokra, boltokba, ezt követően április második felében érik a fűtetlen fóliás gyümölcs, május elejétől pedig érkezik a nagyobb mennyiségben termelt szabadföldi eper.

A hazai termés így áprilistól júniusig kitart. Idén a március és az április eleje kifejezetten meleg időjárással jelentkezett, így az állományok fejlődése felgyorsult. Az április közepi hűvösebb idő viszont lassítja a növények fejlődését, egyes helyeken a fagy károkat is okozott – tájékoztatott a szakértő.

Ennyi a magyar eper ára 2024-ben: nagy a szórás

A szakember rámutatott, a fűtetlen fóliás eper, amely április végén kerül piacra már egy nagyságrenddel olcsóbb, mint a fűtött termesztésből származó, körülbelül 2000-2500 forintot kérnek kilójáért. Ennél is olcsóbb lesz – már csak a termesztéstechnológia alacsonyabb költségei miatt is – a szabadföldi magyar eper. Hogy ez mikor jelenik meg a piacon, az nagyban függ az időjárástól. Április végére a meteorológusok jelentős felmelegedést jósolnak, így nem elképzelhetetlen, hogy május közepén már nagy mennyiségben lesz a piacon szabadföldi szamóca.

Ez tavaly 2000 forint körüli áron, azaz a fóliás gyümölcs akkori árszintjén jelent meg a pultokon, de amint nagyobb mennyiségek kerültek piacra, értelemszerűen csökkenni kezdett az ár.

Az import és a hazai áru közötti árkülönbség május vége felé tűnt el 2023-ban, akkor ez a pont 1300-1400 forint per kilogramm közötti árnál következett be – hangsúlyozta Kocsis Márton.