Három hónapos zárva tartás után újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Shanghai Disneyland,

a kínai Covid-szabályok enyhítésének köszönhetően – írja a CNN.

A kalandpark a fokozott egészségbiztonsági előírások betartásával csütörtökön nyit újra. A belépők létszámát limitálják, és a programokat is úgy alakítják, hogy ne keletkezhessen túlzsúfoltság. A vendéglátóhelyek és a kereskedelmi egységek is látogathatók lesznek, és a jegyértékesítés is elindult.

Fotó: HECTOR RETAMAL / AFP

A Shanghai Disneyland a Disney legnagyobb nemzetközi vidámparkja. A Disneytown, a Wishing Star Park és a Shanghai Disneyland Hotel is üzemel. A látogatóktól oltási igazolványt és negatív koronavírustesztet kérnek, és a maszktól sem lehet egyelőre elbúcsúzni.

A kínai gazdaságot nagyon megviselték a korlátozások. A fiatalok munkanélküliségi rátája 18,4 százalékon van, ami rekordnak számít. A kínai ipari vállalatok helyzete némileg javult májusban, de még továbbra sem tértek magukhoz. A nyereség legjelentősebb visszaesését az autóipari és a vasfémkohászattal foglalkozó vállalatok szenvedték el. A Morgan Stanley elemzői a harmadik negyedévben 2,7 százalékos GDP-növekedésre számítanak, amely elmarad a várakozásoktól.