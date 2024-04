Új mérföldkőhöz érkezett pénteken a Google anyavállalata, az Alphabet: a piaci kapitalizációja elérte a 2 ezer milliárd dollárt – írta a Business Insider.

Fotó: Shutterstock

A Google – emlékeztetett a lap –

immár a világ negyedik legértékesebb tőzsdei vállalata, közvetlenül az Nvidia, az Apple és a Microsoft mögött.

Az Alphabet egyébként nem először érte el ezt a lélektani határt – a Bloomberg szerint már 2021 novemberében és a hónap elején is sikerült megcsípnie –, de a záróár alapján most sikerült elérni a 2 ezer milliárdos szintet.

A tulajdonosok és befektetők szempontjából örvendetes fejlemény egyértelműen a csütörtökön közzétett, a vártnál jobb eredményeket hozó első negyedéves gyorsjelentésnek lehet köszönhető.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Alphabet bevétele az első negyedévben 80,54 milliárd dollár volt, 15 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, üzemi haszonkulcsa eközben 25-ről 32 százalékra javult, adózott eredménye pedig másfélszeresére, 23,66 milliárd dollárra ugrott.

Az 1,89 dolláros egy részvényre eső profit (EPS) túlszárnyalta a Wall Street 1,53 dolláros elemzői konszenzusát, ahogy az összes többi fontos mutató is. Nagy lelkesedést váltott ki a piacon, hogy az eredményből most először a részvényeseknek is juttatnak, mégpedig és részvény-visszavásárlás formájában. A keresőmotorjáról ismert társaság részvényenként 20 cent osztalékot ad, és elindít egy 70 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is.

Az Alphabet a pluszteljesítményét elsősorban a Google Cloud üzletágnak, vagyis a felhőszolgáltatásoknak köszönheti, ez foglalja magába a mesterséges intelligenciával kapcsolatos innovációkat is. Az üzletág bevétele 28 százalékkal ugrott meg az év első három hónapjában a bázisidőszakhoz képest, és már 9,57 milliárd dollárnál jár.

A Google Cloud ezzel őrzi harmadik helyét a felhőszolgáltatási piacon a Microsoft és az Amazon.com mögött, de a cégnél azt remélik, hogy a közöttük lévő távolság a mesterséges intelligencia bevetésével csökkenthető. Apró szépséghiba, hogy az előttük álló két cégnél is tombol az MI-láz, ők sem akarnak pozíciót veszteni. A Google Cloud nyereségtermelő képessége is nagyot javult, 900 millió dolláros profitjával verte a 672 milliónál leragadt elemzőket.