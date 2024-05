A közeljövőben újabb állástájékoztató eseményeket nem rendezünk – ez a tájékoztatás jelent meg frissen az SK On Hungary Iváncsa toborzás nevű privát Facebook-csoportban.

Az egyik legnagyobb magyarországi akkumulátorgyár: most jelentették be, máris betelt az összes állás (Fotó: SK Innovation)

Ezt a közösségi médiás felületet az SK on Hungary Kft. iváncsai beruházása kapcsán hozták létre még 2022. március elején azért, hogy az akkumulátorgyár munkaerőigényének kielégítését segítsék. Az online toborzás kvázi ebben a csoportban zajlott. Ennek betudhatóan mostanra csaknem 5000 tagot számlál, itt tették elérhetővé az álláskereséshez szükséges bővebb infókat.

Véget ért a toborzás Magyország egyik legnagyobb akkumulátorgyárában

Ezen a héten a toborzási oldalukon azt közölték, hogy

a kívánt létszámot egyelőre elérték,

ezért a közeljövőben újabb állástájékoztató eseményeket (ezek rendszeresek voltak, havonta akár többször is, főleg Dunaújvárosban) nem rendeznek. Jelezték, hogy amennyiben ebben változás állna be, azt közzéteszik. Egyúttal megköszönték, hogy ilyen sokan érdeklődtek a nyitott pozícióik iránt. Rengeteg kiváló jelölttel találkoztak, akiknek nagy része mára már SK-dolgozó. Hogy ők pontosan hányan vannak, az nem derült ki, mindenesetre a toborzás leállítása némiképp váratlannak mondható.

Egyrészt, mert március végén is még voltak nyitott állások, akkor például karbantartó, automatizáló technikusokat kerestek. Néhány nappal korábban pedig létesítményüzemeltetési mérnöki, logisztikai mérnöki és asszisztensi munkaköröket is hirdettek. Hogy az iváncsai akkumulátorgyár pontosan mit kínált a munkavállalóknak, az nem hozták nyilvánosságra teljes körűen, de például 2023 nyarán, amikor karbantartókat toboroztak ismertették, hogy havi nettó 37,5 ezer forint értékben írnak jóvá juttatást, illetve napi nettó 1600 forint értékű ingyenes ebédet is biztosítanak.

Tavaly nyáron azt is megosztották, hogy az operátorok bére bruttó 600 ezer forinttól indul, nekik is jár az ingyenes ebéd, illetve az ingyenes munkába járás. Legfrissebben, most április közepén pedig azzal népszerűsítették az SK iváncsai akkugyárát, hogy ez adja az elektromos autók erejét és hogy

tiszta környezetet,

hight-tech gépparkot,

kiemelkedő bérezést,

SZÉP-kártya juttatást,

érkezési támogatást,

bejárás támogatását

és dolgozói kedvezményeket

nyújtanak a dolgozóknak. A Szabad Európa tavaly novemberben arról írt az iváncsai gyártól kapott válaszokra hivatkozva, hogy a gyártásban dolgozók létszáma már akkor elérte az 1500 főt, akik négy csapatban és két műszakban látták el a feladataikat. Akkor azt is jelezték, hogy 2024 első felében kívánják beindítani a tömeggyártást. Az 1500 fős munkavállalói létszám azonban nem a plafon, legalábbis 2021 januárjában a gyár megépítésének bejelentésekor még az hangzott el, hogy 2500 embernek adnak majd közvetlenül munkát.

Hogy ezt máris elérte volna-e az iváncsai akkumulátorgyár vagy csak az első körös pozícióit töltötte be, egyelőre kérdés, bár inkább utóbbi valószínű. Mindenesetre a toborzást most tehát felfüggesztették, amiből az következik, hogy nagyjából két év alatt sikerült elérniük a kitűzött céljukat a munkaerő megszerzése terén, ami komoly fegyverténynek számít a már egy ideje masszívan munkaerőhiányos gazdasági környezetben. Még úgy is, hogy a hírek szerint nagy számban alkalmaznak vendégmunkásokat.

Mit kell tudni az iváncsai akkumulátorgyárról?

Az elmúlt közel 70 évben az SK Innovation Dél-Korea első számú és legnagyobb energia- és vegyipari vállalatává nőtte ki magát. Honlapja szerint jelenleg Koreában, Kínában és Magyarországon működnek gyártóüzemi, éves szinten mintegy 20 GWh kapacitással. Az elektromos járművekbe szerelt akkumulátorok iránti világpiaci kereslet kielégítésére a cég a termelőkapacitását 2025-re 125 GWh-ra tervezi bővíteni, részben éppen az iváncsai akkumulátorgyárral, amelyet 30 GWh-snak szántak.

A SK Innovation első európai akkumulátor gyártó üzeme Komáromban jött létre, ahol idő közben már a második üzem is megépült. Az SK On Hungary harmadik európai EV (elektromos jármű) akkumulátorgyára a Fejér vármegyei Iváncsán épült meg az eredeti terv értelmében 2,3 milliárd dollárból, átszámítva 681 milliárd forintból. (A komáromi és az iváncsai projekt megkezdése között alig három év telt el.) Hivatalos bejelentésnek nem találtuk nyomát, de minden jel szerint az üzem elkészül és 2024 első felében megkezdte gyártani termékeit autóipari partnereink számára.

Iváncsán 2021 májusában rajtolt el az SK akkumulátorgyárának építése összesen 135 hektáron. Ezzel Magyarország legnagyobb zöldmezős fejlesztésének mondhatta magát. A Magyar Építők szerint 30 darab épület valósul meg, maga a gyár pedig 120 ezer négyzetméter alapterületű. A kivitelező a Market Építő Zrt.