Második éttermét nyitja Zala vármegyében a Burger King, a vármegyeszékhely Zalaegerszeg mellett immár Nagykanizsán betérhetnek a gyorsétteremlánc egységébe a vásárlók. A belvárosban található étterem fejlesztése még 2023 júliusában kezdődött, a csaknem 1 milliárd forintos beruházás során létrejött étteremben több mint 30 munkavállaló dolgozik majd, akiket helyben és a közeli településekről toborzott az étteremlánc – derült ki a Burger King csütörtöki közleményéből.

A nagykanizsai egység a Burger King 57. magyarországi étterme /Fotó: Burger King Hungary/

A 43 ezer lakosú városban nyílt gyorsétterem a vállalat 57. magyarországi egysége, a Széchényi István tértől nem messze, a városi kórház mellett, a Teleki utcában található új Burger King étterem a belváros utcáiról gyalogosan is jól megközelíthető. Természetesen az autós forgalomra is gondoltak a fejlesztők, ők a Burger King Drive-ban, az autójukból is megrendelhetik a tűzön grillezett hamburgereket.

A 302 négyzetméteres nagykanizsai egysége kapott elsőként Royal dizájnt Magyarországon, vagyis olyan külsőt, amelyben az új, letisztult belső terekben a föld színek modern berendezéssel párosulnak. Az étteremhez tartozó 90 négyzetméteres teraszon is elfogyaszthatják a vendégek rendeléseiket, ahol 58 ülőhely várja őket.

A Burger King legutóbb idén februárban nyitott éttermet hazánkban, az M1-es autópálya ácsi lehajtójánál lévő egység az 56. Magyarországon, és az első olyan, amely autópálya mellett kapott helyet.

„Nagykanizsa a vármenye második legnagyobb városa, oktatási, kulturális és egészségügyi szempontból is egy regionális központ, ahol az elmúlt években jelentős tudományos és gazdasági fejlődés történt, ezért nem volt kérdés, hogy itt nyissuk meg a legújabb éttermünket” – nyilatkozta az átadás kapcsán az étteremlánc hazai egységét üzemeltető Fusion Zrt. elnöke, Sümegi László.

A Burger King története 70 évre nyúlik vissza, amikor 1954-ben James McLamore és David Edgerton megalapította az első éttermet Floridában. Ők ketten voltak azok, akik megragadták a lehetőséget és egy olyan gyorséttermet hoztak létre, ahol elérhető árakon kiváló minőségű hamburgereket szolgálnak fel vonzó és tiszta körülmények között a kedves vendégeknek. A Burger King mára a világ egyik legnagyobb

gyorsétteremlánca lett, globálisan 360000-nél is több alkalmazottja és több mint 18700 étterme van, naponta mintegy 16 millió vásárló igényeit elégíti ki. Egységei a világ 100 különböző országában vannak jelen.