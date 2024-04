A Disney egyik legfényesebben működő ágazata egyértelműen az élményparkok, melyek jelenleg 9,1 milliárd dolláros (3,3 ezermilliárd forint) bevétellel büszkélkedhetnek. A cég pedig nem áll meg: ki akarja használni a parkok iránti egyre növekvő érdeklődést, és tovább bővítené az ágazatot.

Példátlan beruházásba kezd a Disney: így fogják bővíteni az élményparkokat / Fotó: Getty Images

Josh D’Amaro, a Disney Experiences elnöke szerint nem meglepő a növekvő érdeklődés, sőt, azt is elárulta, hogy a Mickey & Minnie’s Runaway Railway is nagy számokat hoz, annak ellenére, hogy a két legrégebbi karakterükről van szó. Nem meglepő módon az egyik legnépszerűbb élmény a Star Wars témájú Galaxy’s Edge, melyre akár egy évre előre meg kell venni a jegyet.

Az ügyvezetőt most nem kisebb feladattal bízták meg, mint hogy az élményparkágazatot a vállalat még nagyobb pénztermelő motorjává tegye meg:

a D’Amaro vezetésével Disney a következő tíz évben 60 milliárd dolláros (közel 22 ezermilliárd forint) beruházással bővíti a parkokat.

Jelenleg a Disney hat üdülőhelyén mintegy 1000 hektárnyi terület áll rendelkezésre, melyeken új élményparkok vagy már a meglévők bővítései fognak épülni. A Disney tavaly szeptemberben jelentette be, hogy Bob Iger vezérigazgató és D’Amaro közösen leültek tárgyalni a Wall Street-i analitikusokkal egy befektetési csúcstalálkozón, amelyen a parkok által nyújtott élményprogramokat elemezték. Megállapították, hogy az élményekre fókuszáló taktikájuk pénzügyileg jövedelmező volt, úgyhogy érdemes tovább folytatni ezt a taktikát.

Mire fog költeni 60 milliárd dollárt a Disney?

D’Amaro részlege mintegy 180 ezer alkalmazottat számlál világszerte és eddig minden negyedévben növelte a vállalat nyereségét, 2024 első negyedévében minden idők bevételi rekordját érte el – írja a The Hollywood Reporter.

A szegmens bevétele 2023-ban elérte a 8,9 milliárd dollárt, ami 23 százalékos növekedés az előzőekhez képest.

„Miközben közvetlenül a fogyasztókhoz fektetnek be, ezek a vidámparkok nagyon fontos szerepet játszottak a folyamatos növekedés biztosításában” – jegyzi meg Jessica Reif Ehrlich, a Bank of America elemzője. A 60 milliárd dolláros beruházás mintegy 70 százalékát a parkokban és tengerjárókon szerzett új élményekre, 30 százalékát pedig technológiára, infrastruktúrára és karbantartásra fordítják. 2025-ben várhatóan több új látványosság és park is meg fog nyílni.