A Financial Times gazdasági napilap exkluzív szerződést kötött az OpenAI-jal, hogy a ChatGPT fejlesztéséhez felhasználhatják a cikkeiket, ezzel támogatva a mesterségesintelligencia- (MI-) eszközök fejlesztését. Az MI fejlesztése mellett a ChatGPT összefoglalókat, idézeteket és a Financial Times cikkeire mutató hivatkozásokat fog feldobni felhasználóinak.

A Financial Times leszerződött a ChatGPT-vel / Fotó: AFP

Amíg a ChatGPT-n keresztül a Financial Times kvázi ingyen terjesztéshez és reklámhoz jut, addig az OpenAI szabadon felhasználhatja az újság tartalmait az MI eszközei fejlesztésére. A Financial Times Group vezérigazgatója, John Ridding azt mondja, hogy

a kiadvány továbbra is elkötelezett az „emberi újságírás” mellett, még akkor is, ha a vállalat együttműködik az OpenAI-jal.

„Természetesen helyes, hogy az MI-platformok fizetnek a kiadóknak az anyagaik felhasználásáért” – mondja Ridding. Hozzátette, hogy „egyértelműen a felhasználók érdeke, hogy ezek a termékek megbízható forrásokat tartalmazzanak”. Az OpenAI állítólag 1–5 millió dollárt kínál a kiadványokból származó tartalom licencelésére, ami lényegesen kevesebb, mint amit más cégek, például az Apple kínálnak – írja a The Verge.

Sokan félnek használni az olyan MI-eszközöket, mint a ChatGPT, de valóban vannak praktikus oldalai is a használatának. Például a ChatGPT alkalmas a nehézkes technikai dokumentációt is összefoglalni, kiemelni belőle és egyszerűen összefoglalni a legfőbb elemeket. A csetrobot képes jogi szövegeket is összefoglalni, jóllehet, amikor jogászok próbálták meg a csetrobotot használni, az sokszor hivatkozott nem létező precedensekre katasztrofális eredménnyel.