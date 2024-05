TikTok-tilalom: a ByteDance beperelte az Egyesült Államokat

TikTok: vajon Bidennek sikerülhet, amibe Trump kétszer is belebukott? Perre mehet a TikTok anyavállalata, ha az amerikai törvényhozók nem tágítanak, s a szenátus is megszavazza a tilalmat. Bár opció az eladás is, de a ByteDance nem lelkes. Ezért most pró és kontra precedenseken csámcsog a Wall Street.