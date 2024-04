Összesítették, hogy melyek a világ legdrágább városai 2024-ben. A megélhetési költségek világszerte megugrottak. A rangsor első tíz drága városa szinte minden kontinenst képvisel, van köztük amerikai, ázsiai, közel-keleti és európai is. A lista élére többek közt az a valutaárfolyamok, az ellátási lánc megszakadása, az energiaárak és a geopolitikai események repítették a településeket. Ezek a tényezők ugyanis erősen befolyásolhatják a megélhetési költségeket.

A top 10-es drága városok listáján mindenhol magasak a megélhetési költségek, élükön New Yorkkal / Fotó: AFP

Íme a drága városok listája 2024-ben

A megélhetési költségek világszerte ezekben a városokban a legmagasabbak.

1. New York, Egyesült Államok

New York az ECA International 2023-as megélhetési költségekre vonatkozó rangsora élén végzett az égbe szökő infláció és a megugró szállásköltségek miatt. A város bérleti díjai rekordmagasságba törtek, a nagyvárosban már 1,5 millió ember él a szegénységi küszöb alatt.

2. Szingapúr

Szingapúrban kevés a földterület, és korlátozottak a természeti erőforrások – szinte törvényszerű, hogy magasak a megélhetési költségek. Az Economist Intelligence Unit Worldwide Cost of Living 2021 című tanulmánya már akkor a világ második legdrágább városaként tartotta számon.

3. Hongkong, Kína

A Hongkongban kialakult ingatlanpiaci buborék és a helyi deviza gyengülése kiemelkedő szerepet játszott a megélhetési költségek emelkedésében. A városban nagy a kereslet a telkek és a lakások iránt, de alacsony a kínálat. A probléma megoldására már az is felmerült, hogy mesterséges szigetet hoznak létre a helyzet enyhítésére.

Hongkong / Fotó: AFP

4. Genf, Svájc

Svájc egyik legnagyobb városában is nagy drágaság van. A magas megélhetési költségeket többek közt a virágzó város gazdasága, a magas jövedelmek, a korlátozott lakáskínálat, a magas adók és importvámok okozzák. A drága élet mellett azonban nagy a biztonság, a hatékonyság, a tisztaság, a természet pedig egyedülálló látványt nyújt. Számos tanulmány megállapította, hogy a magasabb jövedelmek és a kedvezőbb foglalkoztatási feltételek bőven ellensúlyozzák a megemelkedett árakat – írja a Wealth Nickel.

5. London, Egyesült Királyság

A város a világ egyik pénzügyi központja, egyszerre vonzza a nyugati és a keleti befektetéseket, ami különleges vonzerőt nyújt az odaköltözőknek. Londonban lényegesen magasabbak a megélhetési költségek, mint az Egyesült Királyság más részein és a kontinentális Európában. A szállás, a közlekedés és a városnézés költségei gyorsan összeadódhatnak.

London / Fotó: AFP

6. Zürich, Svájc

Ahhoz, hogy Zürich a világ egyik legdrágább városa lett, több tényező is hozzájárult. Ilyen például a magas fizetés és az erős fogyasztói vásárlóerő, de a nagy népsűrűség miatt folyamatosan emelkedő föld- és ingatlanárak is hozzájárultak a drágasághoz. A banki és biztosítási intézmények, valamint más vállalatok irodái is felhajtják a költségeket.

7. San Francisco, Egyesült Államok

A Szilícium-völgyhöz való közelsége és a virágzó technológiai ipar miatt San Francisco az Egyesült Államok egyik legdrágább és legvirágzóbb városa lett. A település szigorú építési követelményeket szabott az egyedi városkép megőrzésére, ám ez megnövelte az árakat. A lakhatási költségek nagyban hozzájárulnak a magas megélhetési költségekhez.

San Francisco / Fotó: AFP

8. Tel-Aviv, Izrael

Ez a város a lista hatodik helyéről a nyolcadikra esett vissza az elmúlt három évben. A legdrágább városok közé az emelkedő megélhetési költségek – beleértve a közlekedést, az élelmiszereket és az alkoholt –, valamint a sékel dollárral szembeni ereje repítette.

9. Szöul, Dél-Korea

Szöul következetesen a világ tíz legdrágább városa között szerepel, elsősorban a magas lakhatási költségek és az előírt kaució miatt. A település idén egy helyet ugrott előre.

Szöul / Fotó: AFP

10. Oszaka, Japán

A megélhetési költségek Japánban, különösen Tokióban igen magasak. A világ tíz legdrágább városa közt folyamatosan képviselteti magát a virágzó metropolisz, ami súlyos anyagi terhet ró a lakosokra. Magasak a bérleti és a közlekedési díjak, továbbá az autófenntartási költségek.