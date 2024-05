Milliárdos biznisz lett itthon az influenszermarketing – nagy a verseny a legjobbakért

Miért és hogyan lehet ma Magyarországon valaki influenszer?

Nulladik lépés: mint mindenben, itt is fontos, hogy élvezd, és higgy benne, hogy ezt szeretnéd csinálni. Belevágni könnyű, kitartani feladat, a jogszabályoknak megfelelni komoly felelősség. Közösséget építeni, valamint értéket közvetíteni a követőknek és a hirdetőknek is pedig bizonyos szint felett nemcsak hobbi, de komoly üzleti teljesítmény is.

Vaszkó Iván szerint az influenszerekre és a celebekre is modern kori vállalkozókként tekinthetünk / Fotó: Forbes

Influenszer és celeb: mindkettő modern kori vállalkozó

Mi a különbség az influenszer és a celeb között?

Mindkettőre modern kori vállalkozókként tekintünk, akik új eszközökkel, néha a régi játékszabályokat felrúgva építenek sikeres vállalkozást a hírnevükre, illetve a felületeikre. Ma már könnyen elmosódnak a szerepek, oda-vissza zajlik a platformok között a mozgás. A celebek, de akár bizonyos fogyasztói márkák, Z generációs vállalkozók is kacsingatnak az online tér felé, és végeznek influenszeri tevékenységet. Minden Forbes-lista alapját, hitelességét, függetlenségét a rajta szereplő nevektől az alapos, következetes módszertan adja. Ahogyan a celebek, úgy az influenszerek is tényezők az üzleti világban, ezért is kezdtünk el tavaly foglalkozni velük. Ezen a listán a pusztán digitális tartalomgyártásból híressé váló influenszereket mérjük, a korábbi teljesítményből, ismertségből, hírnévből építkező celebeket nem, őket a hozzájuk igazított módszertannal a legértékesebb magyar celebek listáján vizsgáljuk több mint tíz éve.

Mitől lesz egy véleményvezér sikeres?

A követőbázis mérete is fontos, de rég nem az egyetlen szempont. Módszertanunk a használt platformok kiegyensúlyozottságától kezdve

a követőtábor minőségén, valódiságán, aktivitásán,

az influenszerekről szóló pozitív és negatív tartalmak arányán át

a piac – márkák, reklámügynökségek, média – visszajelzését is figyelembe veszi.

Kiszámíthatatlan gazdasági környezetben élünk, az üzleti döntéshozóknak megfontolt döntést kell tudni hozniuk a marketingbüdzsék felett. A legértékesebb magyar influenszerek listája ebben segít: megmutatja a többi között, hogyan és kikre tudják a leghatékonyabban elkölteni ezeket a pénzeket, és lerövidíteni a döntéshozást.

A tíz legértékesebb magyar influenszer TheVR Whisper Ton Nessaj Pamkutya Cresser Zsozéatya Csigér Alex Verebélyi Vivi és Nagy Norbi Justvidman Jólvanezígy

Mennyire objektív a legértékesebb magyar influenszerekről összeállított lista?

Olyannyira, hogy a módszertant átgondolva és azt szigorúan követve még engem is meglepett, hogy bizonyos, a negyvenfős shortlisten általam esélyesként gondolt szereplők idén kiestek a végső húszból. Itt is egy piacot akarunk elmesélni, olyan adatokat, eszközöket használva, amelyekkel a lehető legközelebb juthatunk annak realitásaihoz, nem pedig megérzésekre hagyatkozni. 2023-hoz képest alaposan bővítettük a szakmai zsűri körét, csaknem megháromszoroztuk a létszámot, hogy még pontosabb képet kapjunk arról, mit gondolnak a releváns szereplők a piacról.

Influenszermarketing Magyarországon: több mint hatmilliárdos biznisz lett

Nálunk ma mennyit költenek a vállalkozások influenszertevékenységre?

A piac lehetőségeiről, és hogy a márkák is mekkora potenciált látnak benne, sokat elárul, hogy

idén először mérte az IAB Hungary a magyarországi influenszermarketing-költéseket, amelyek 6,2 milliárd forintot értek el.

Az összeg csak azokat a tartalmakat foglalja magába, amelyek a GVH-iránymutatásnak megfelelnek – ezenfelül akár a négyszeresét költhetik még el pluszban támogatott (de nem helyesen jelölt) tartalmakra a cégek. A digitális költéseken belül globális szinten is az influenszermarketing a legdinamikusabban növekvő ág, évi 10-20 százalékos bővülésről beszélhetünk.

A debreceni TheVR lett idén a legértékesebb influenszer Magyarországon / Fotó: TheVR

A Z generáció tagjai anyagi kérdésekben inkább az általuk hitelesebbnek tartott, pénzügyekre szakosodott influenszerekre, az úgynevezett finfluenszerekre hallgatnak, mintsem a banki tanácsadókra. Ez mennyire elterjedt nézet itthon?

Nemcsak a fiatalabb, de akár az idősebb generációk körében is az. Hagyományos média mellett, sőt helyett, inkább már mobilkijelzőn keresztül, új platformokon és formátumokban fogyasztunk híreket.

Ahogyan felkapott burgerezőkről, úgy pénzügyi tanácsokban is elkezdtünk számunkra szimpatikus, hitelesnek vélt tartalomgyártóktól inspirálódni,

és ez már a TikTok előtt, a Youtube-korszakban elkezdődött, amikor a pénzintézetek a tartalmakat szponzorálva hitelesítették az adott influenszer tanácsait, a kedveltségét pedig arra használták, hogy jobb benyomást keltsen az emberekben. A belépési küszöb egyre alacsonyabb, de érdemes forráskritikával illetni az ilyen influenszereket, a közösségi médiás dezinformációk egyre jobban terjednek, ebben a témában ráadásul az átlagfogyasztó könnyen megégetheti magát anyagilag.

Hogyan lehetne jellemezni a Mobilfox-jelenséget?

Vannak Z generációs vállalkozók, akik bevallottan a tartalomgyártást szeretik a legjobban feladataik közül. A Mobilfoxot, annak tulajdonosát, arcait a Forbes módszertana ugyan nem tekinti influenszernek, de kétségtelen, hogy influenszermarketinges eszközökkel, közösségépítéssel tették sikeressé a vállalkozást.