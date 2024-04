Az Egyesült Államokban és Európában is nagy sikert aratott 2022-ban az Üdv Wrexhamben! sorozat, és úgy tűnik, hogy ezen felindulva a Manchester United vezetői most arra pályáznak, hogy hasonló tartalmat gyártsanak a Disney+-ra. Anglia egyik leghíresebb és legsikeresebb labdarúgóklubja most egy „több millió dolláros” üzletről tárgyal a Disneyvel.

Manchester United-sorozat jöhet a Disney+-ra / Fotó: Getty Images

Külföldi beszámolók szerint a United bizalmas tárgyalásokba kezdett a Disneyvel, és felmerült egy, a klub múltjára visszatekintő sorozat ötlete – írja a Mirror. Egyes források szerint

a Disneyt Alex Ferguson 26 éves „dicsőséges uralkodása” érdekelné, akinek a vezetése alatt a csapat többször is nyert bajnokságot.

A sorozatban lehetőség lenne interjúk készítésére a legendás menedzserrel, valamint olyan klub ikonokkal, mint Bryan Robson és Peter Schmeichel. Továbbá, arról is pletykálnak, hogy a United nem adna teljesen szabad kezet a Disneynek, hanem ellenőrzői és esetekben vétójogot is fenntartana annak érdekében, hogy számukra megfelelő végeredmény születhessen.

Sir Jim Ratcliffe is nemrég bevásárolta magát az angol labdarúgó-egyesületbe, ami viszont a drukkereket leginkább aggaszthatja, hogy az azóta kiderült részletel szinte kivétel nélkül a többségi tulajdonosokat, az utált amerikai Glazer család tagjait védik. Sir Jim Ratcliffe cége, az Ineos 1,3 milliárd font (571,3 milliárd forint) körüli összegért szerezte meg a New York-i tőzsdén jegyzett United 25 százalékát, technikailag két részletben.