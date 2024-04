Több millió allergiás beteg életén segíthet egy újgenerációs allergiavizsgálat, amivel kimutatható akár a keresztallergiások esetében is, hogy pontosan mire és milyen mértékben érzékenyek – jelentette be a SYNLAB Hungary Kft.

Európa legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója, a nemzetközi SYNLAB csoport magyarországi leányvállalata közleményében kiemelte, hogy hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben és minden tizedik magyar allergiás a parlagfűre.

Az allergiás megbetegedések száma jelentősen emelkedik az elmúlt években, évtizedekben. A keresztallergia pedig nemcsak kellemetlen tüneteket, hanem a páciensek számára kedvelt ételek teljes elhagyását is szükségessé teheti – sokszor feleslegesen, hiszen

az eddig elérhető allergiavizsgálatok nem tudták teljes bizonyossággal kimutatni,

hogy pontosan milyen komponensre és milyen mértékben allergiás a beteg.

Miért lesz valaki allergiás?

Az allergia egy túlérzékenységi reakció, a szervezet fokozott immunválasza olyan anyagokkal szemben, melyek egészséges embereknél nem okoznak tüneteket, mondja Bartók Róza orvos, a SYNLAB sportdiagnosztikai tanácsadója.

Az allergiás megbetegedések kialakulásához

genetikai fogékonyság,

öröklött tényezők

és feltehetően bizonyos környezeti hatások jelenléte is szükséges.

Ilyen környezeti faktor lehet többek között a légszennyezés, az anyatejes táplálás hiánya, a szükségtelen antibiotikumszedés, a városi életmód, vagy a túlságosan steril, zárt térben való egész napos tartózkodás.

Mit jelent a keresztallergia?

Az allergiára utaló tünetek akkor is megjelenhetnek, amikor a levegőben nem mérhető nagyobb pollenkoncentráció. Ez a keresztallergiára utal: bizonyos ételek fogyasztásakor a szervezet nem tud különbséget tenni az allergizáló pollen és az adott étel között, mert azok kémiai szerkezete annyira hasonló.

Leggyakoribb a pollen-étel keresztallergia, például a parlagfű-görögdinnye-sárgadinnye-paradicsom-uborka kombináció,

de sokan szenvednek tünetektől nyírfavirágzás idején, ha mogyorót, mandulát, diót, kivit vagy avokádót fogyasztanak. Csökkenthető az allergia kialakulásának esélye

A megfelelő D-vitamin-szint védő hatású az allergia kialakulásával szemben, de ismert allergia fennállásakor is jótékony hatású, mivel gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatása van.

A D-vitamin-szint ellenőrzése egyszerű vérvétellel megoldható.

Segíthet a légtisztító is por- vagy pollenallergia esetén.

A tünetek csökkentésére, megelőzésére szolgálhatnak az antihisztaminok is, ezeket érdemes még a tünetek megjelenése előtt elkezdeni szedni.

Milyen kivizsgálások léteznek?

Visszatérő légúti tünetek esetén ajánlott az allergológus szakorvos felkeresése a szükséges kivizsgálások érdekében.

Pollenallergiára utaló tünetek mellett a légúti allergének vizsgálata javasolt, allergiaszezonon kívül pedig bőrtesztek elvégzésére is szükség lehet.

Ételallergiára utaló tünetek esetén pedig az úgynevezett nutritív panelt érdemes elvégezni, melyben a tej és tojás mellett zöldségek, gyümölcsök, gabonafélék és diófélék vizsgálatára is lehetőség van.

Elérhetők az újgenerációs tesztek

A közelmúltban megjelentek az újgenerációs multiplex allergia tesztek, amelyek előnye, hogy nemcsak a megszokott allergénkivonatokat vizsgálják, hanem azok komponenseit is. Így

egyetlen vérvételből csaknem 300 allergén kimutatására nyílik lehetőség.

A SYNLABNÁL is elérhető multiplex teszt választ ad arra, hogy légúti-, vagy ételallergiáról van-e szó, illetve hogy mennyire erős az ezek általi keresztallergia, vagy fennáll-e rovarméreg allergia is. Ezzel a teszttel elkerülhetők a felesleges diétás megszorítások, sőt, választ ad arra is, hogy az adott allergia kinőhető-e a későbbi életkorban.

A teszt választ ad arra, hogy

ételallergia esetén teljesen kerülni kell-e az adott allergént

vagy csak csökkenteni a fogyasztását,

az adott allergén hőre érzékeny-e.

Utóbbi esetben ugyanis hőkezelt formában történő fogyasztása biztonságos lehet, míg nyersen panaszokat okoz.

Ez az információ jelentős javulást okozhat az allergiás beteg életminőségében – sorolták a milliók életét megkönnyítő új vizsgálat előnyeit a szakemberek.