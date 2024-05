Újabb Titanic-relikvia kelt el rekordáron

Baltimore-i hídomlás: előkerült egy több száz éves törvény, amelyre a Titanic elsüllyedésekor is hivatkoztak A baltimore-i hídomlás híre és a körülötte kialakult botrány bejárta az egész világot, viszont azt senki nem gondolta volna, hogy az ügynek a Titanic elsüllyedéséhez is lesz köze, valamint hogy egy kétszáz éves amerikai törvény is előkerül. A Baltimore-i híd összeomlása mögött álló hajózási társaság ugyanis 3 milliárd dollárról (1,1 ezermilliárd forint) 43 millió dollárra (közel 16 milliárd forint) kívánja csökkenteni kötelezettségeit egy, az amerikai polgárháború előtti törvényre hivatkozva.