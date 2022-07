Oroszország 600 millió dollár értékű acélt lopott az ukrajnai gyárakból és kikötőkből, olyan termékeket is, amelyeket már az európai ügyfelek előre kifizettek, így nemcsak Ukrajnát, de Európát is megkárosították – mondta a mariupoli Metinvest, Ukrajna legnagyobb acélipari vállalatának vezetője a BBC-nek. A cég vezérigazgatójának elmondása szerint az ellopott acélt Oroszországba szállították és továbbértékesítették, egy részét a belső piacokon, valamint afrikai és ázsiai országokban, de könnyen juthatott a lopott termékből európai piacokra is.

Fotó: Vladimir Pervencsev / Szputnyik via AFP

A Metinvest tulajdona a mariupoli Azovstal, amely testvérgyárával, az Iljiccsel együtt Ukrajna acéltermelésének 40 százalékát adta. A vállalat dokumentálja a lopásokat, és nemzetközi bírósághoz fordul az üggyel, bár ennek sikere igencsak kétséges. A BBC több szakértőt is megkeresett azzal, hogy számíthat-e bármilyen kompenzációra a vállalat, arra azonban igen kevés esélyt látnak a szakemberek, hogy bíróság elé lehetne vinni egy országot, amellyel egyébként épp háborúznak. A Kreml nem kommentálta az ügyet.