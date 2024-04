Trump számára nincs rossz reklám

Donald Trump számára jelenleg nincs rossz reklám – a volt republikánus elnök legalábbis ennek a szlogennek a határait teszteli. Trump az amerikai elnöki pozícióra pályázik, miközben New Yorkban javában zajlik a hallgatásipénz-botrány miatti tárgyalása, ez a két téma pedig igen nagy médiafigyelmet eredményez a volt elnöknek.

Trump jelenleg egyszerre küzd az amerikai elnöki székért, és vesz részt az ellene indított bírósági tárgyaláson, New Yorkban / Fotó: AFP

Az elnöki kampány és a bírósági tárgyalás szinte már összemosódik: a médiát már ki is tiltották a tárgyalóteremből, a televízióban tilos közvetíteni a tárgyalást, amelynek Trump csak néma megfigyelője. Eddig a republikánus elnökjelölt kihasználta a milliós közönségét, hogy mindig képernyőn legyen, és okot adjon arra, hogy beszéljenek róla – mindez most kissé visszaszorult, mivel idejének nagy részét a kamerák nélküli bíróságon fogja tölteni. Jeanette Hoffman republikánus tanácsadó azt mondta, hogy

Trump és csapata kihasznál minden apró alkalmat, amikor kamerák elé kerülhet, mivel egy kampány sem bírja jól, hogy a jelöltje így el legyen zárva.

A Reuters szerint Trumpnak a per kezdete óta nem volt kampánygyűlése, de a következő héten két alkalmat is fognak tartani, Michiganben és Wisconsinban. Közvélemény-kutatások azt sugallják, hogy Trump megpróbálhatja kihozni a legjobbat ebből a helyzetből, de a per akkor is nagy politikai kockázatot fog okozni.

Többek szerint saját republikánus szavazói is ellene fordulhatnak, ha elítélik a hallgatásipénz-ügyben.

A per középpontjában ugyanis az áll, hogyan fizette le a Stormy Daniels művésznéven ismert pornószínésznőt, akinek még a 2016-os kampánya alatt juttatott pénzt azért, hogy hallgasson a szexuális viszonyukról. A tárgyaláson elhangzó, ízléstelen részletek pedig elriaszthatják a női szavazókat. Trump saját közösségimédia-platformján (Truth Social) azzal kampányolt, hogy mindez nem más, mint az ellene indított „boszorkányvadászat”, és választási beavatkozás annak érdekében, hogy csökkenjen a népszerűsége. Politikai elemzők szerint viszont fontosabb a tévéközvetítések hatása, amelyek szintén beszámolnak ezekről a posztokról, kiváltképp azokról, amelyek a tárgyalás kezdete óta készültek.

Ügyészek szerint a tárgyalás óta kikerült posztok sértik a tanúk elleni támadásokat tiltó bírói utasítást.

Tehát Trump még egy ilyen komoly bírósági tárgyalásból is képes még nagyobb botrányt generálni, hogy elérje a kívánt médiafigyelmet. A volt elnök ügyvédjei szerint, ha történt is bűn, azért nem Trump a felelős, mivel nem volt ráhatása a könyvelésre, és arról sem tehetett, hogy ügyvédjéről időközben kiderült, hogy bűnöző. A védelem emellett Stormy Danielst is ostorozta, aki szerintük az ügyben csak a könnyű pénzkereseti lehetőséget látta. Trump egyébként tagadja, hogy szexuális kapcsolata lett volna a nővel.